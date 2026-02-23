Вышел финальный трейлер фильма ужасов «Крик 7»

Компания Paramount Pictures представила финальный трейлер фильма ужасов «Крик 7». Лента выйдет в мировых кинотеатрах уже 27 февраля.

Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). В новом фильме вернётся героиня оригинальных частей, Сидни Прескотт, которая столкнётся с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Режиссёром «Крика 7» выступил Кевин Уильямсон — сценарист предыдущих фильмов серии. Главные роли вновь сыграли Нив Кэмпбелл («Дикость»), Кортни Кокс («Друзья») и Джасмин Савой Браун («Для людей»). В проект также вернулся исполнитель злодея из первого фильма Мэттью Лиллард («Скуби-Ду»).