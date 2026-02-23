Триумфальное возвращение в «Игру престолов»: обзор «Рыцаря Семи Королевств»

После «Дома дракона» интерес к Вестеросу поугас. Я не считаю сериал плохим: в нём феноменальные актёрская игра, декорации и убедительность. Если бы Семь Королевств существовали и стояли на пороге гражданской войны, то события, должно быть, развернулись бы именно так — без спешки и резких движений, зато с основательной подготовкой и бесконечными разговорами.

Нюанс в том, что ко второму сезону «Дом дракона» стал абсолютно незрительским произведением и ни капли не переживал за динамику. Вот фанаты и почёсывали руки в финале каждого эпизода и приговаривали: «Ух, сейчас наконец начнётся мясо» — однако не ошиблись лишь однажды.

Вероятно, из-за разногласий с Джорджем Мартином эту нерасторопность ещё и разбавили странностями. Вот мятежная королева, на плечах которой судьба восстания, в одиночку отправляется в логово врага и ведёт наивные переговоры. А вот в Деймона Таргариена, который два сезона грезил о троне, впихивают сумбурное видение, и он из дерзкого претендента становится преклонившим колено лапочкой. Бог с фактом, что в летописях Мартина такого не было. Просто само решение слабое.

Однако после тёмного часа, когда последний эпизод «Дома дракона» получил сокрушительные 6,5 на iMDB, над Вестеросом взошло солнце. Приземлённое, но дьявольски очаровательное. Камерное, но с удивительной динамикой. Имя этому солнцу — «Рыцарь Семи Королевств».

«Рыцарь Семи Королевств»: главное о сериале

Название: «Рыцарь Семи Королевств» (A Knight of the Seven Kingdoms).

Режиссёры: Оуэн Харрис, Сара Адина.

Актёры: Питер Клэффи, Декстер Сол Анселл, Сэм Спруэлл и другие.

Дата выхода: 19 января 2026 года.

Сколько серий: шесть эпизодов.

Жанр: фэнтези, боевик, приключения.

Страна: США.

«Рыцарь Семи Королевств»: где смотреть?

Все шесть эпизодов уже вышли на HBO Max. Есть официальный российский дубляж.

«Межевой рыцарь — настоящий рыцарь и есть»

Вспомните героев Вестероса, за которыми вы привыкли следить. Властные короли, безупречные воины, бастарды знатных семейств, отменные интриганы. Однако в Семи Королевствах жили и обычные бедолаги. Такие, которых элита назвала бы словом «ничто». По меркам верхушек Вестероса наш рыцарь Дункан Высокий — как раз таки «ничто». Он беден, рождён в самом грязном уголке Королевской Гавани и не уличён в мастеровитом владении мечом. Единственное, что у него есть — гордость и наивная идея о рыцарях, что обязаны вступаться за невинного.

Вот только в изощрённом мире Джорджа Мартина даже маленький человек может поучаствовать в больших событиях. Принять в оруженосцы странного юнца, который окажется сами знаете кем. Выйти на поле брани с одним принцем за спиной и замахнуться на другого. В конце концов, показать королю истинную честь. Оказалось, что следить за локальными подвигами так интересно, что «Рыцарь Семи Королевств» окажется во всех сериальных топах.

В чём главная сила спин-оффа? Выбор сложный. Может, в приземлённости, которая показывает Вестерос с иного ракурса — когда герой всегда голоден, в грязи и не может купить приличный доспех. Или в иронии, где тема из «Игры престолов» то настраивает на грандиозную битву, то сменяется нервным поносом. Или же в визуале, что превращает обычное дерево посреди поля в дорогую инсталляцию.

Хотя я бы выделил иной секрет успеха: сериал сочетает искреннюю заботу о зрителе с выдающимся чувством вкуса. Это ощущение прекрасного нашлось будто бы у всех — у кастинг-директора, декоратора, сценариста и любого актёра второго плана. Так и получился сериал, который не утомляет затянувшейся грызнёй, а завораживает каждой серией, каждым кадром.

Представьте будничное дело, когда Дункан заглядывает на пирушку в шатёр знатного лорда. В другом сериале это могла быть рядовая сцена, но в «Рыцаре Семи Королевств» всё подаётся с искрой.

За пять минут вы послушаете причудливые диалоги, что ведут то ли к обнадёживающему союзу, то ли к большой резне. Увидите очаровательные и чуть ли не цыганские танцы. А потом неизбежно загуглите: «Что за потрясающий актёр играет Лионеля Баратеона?»

Тогда выясните, что у Ингса уже были яркие роли и персональный звёздный час. Например, в недавнем сериале по «Джентльменам», где Дэниэл носился в костюме петуха и срывал мирные переговоры. Однако в «Рыцаре Семи Королевств» актёр зажёг как никогда раньше. Не только благодаря своему таланту, но и за счёт кастинг-директора, сценариста, напарников по кадру. Так и рождается абсолютно гениальная сцена.

Или же представьте Дункана и его спутника Эгга, что лежат под открытым небом и разговаривают. В печальной альтернативной реальности они болтали бы о пустом, но основа сериала — творчество Мартина, мастера запоминающихся поэтических диалогов.

Падающая звезда приносит удачу тем, кто её видит. А все остальные рыцари сейчас в своих павильонах, смотрят в шёлк вместо неба. — Значит, удача принадлежит только нам?

В этом и есть главная сила сериала. Пока условный «Дом дракона» тянет, «Рыцарь Семи Королевств» выжимает максимум из каждой секунды — будь в ней побоище, новое знакомство или незначительная беседа.

Если герой встретит куртизанок, то их беседами заслушаешься. Если взглянет на противника, то блестяще скомбинирует ужас в глазах и решительность. Если выйдет на арену, то покажет выкрученную на максимум стойкость. И даже если Эгг скажет своему сиру «гав», то чувств и смысла в этих трёх буквах найдётся больше, чем в целых эпизодах «Дома дракона».

К чему привёл такой подход? К тому, что зритель весь сезон получал великое удовольствие и с нетерпением ждал новых эпизодов. И теперь он даже не сомневается: продолжение тоже будет невероятным.

Когда выйдет второй сезон «Рыцаря Семи Королевств»?

HBO анонсировала второй сезон ещё в конце 2025-го — до выхода первого сезона. По утверждениям СМИ, тогда же стартовали съёмки продолжения. Премьера намечена на 2027 год.

Второй сезон основан на повести «Верный меч». В нём Дункан и Эгг продолжат странствия и забредут на территорию двух враждующих лордов, которые воюют не за славу и богатства, а всего лишь за воду. Именно от героев и их доблести зависит, чем закончится вражда.

«Рыцарь Семи Королевств»: стоит ли смотреть?

Обязательно. HBO выпустил потрясающий спин-офф и один из главных хитов года: забавный и драматичный, красивый и по-хорошему грязный, хлёсткий и запоминающийся. Пропускать такое нельзя!

Оценка «Рыцаря Семи Королевств» — 9 из 10

