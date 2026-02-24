Почему сериал «Рыцарь Семи Королевств» оказался настолько успешным

На HBO завершился сериал «Рыцарь Семи Королевств», спин-офф легендарной фэнтези-саги «Игра престолов», который уже побил своего предшественника «Дом дракона» и по размерам аудитории, и по оценкам. В чем секрет, разбирается «Лента.ру».

© Lenta.ru

Оригинальное название: A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Шоураннер: Ира Паркер.

Ира Паркер. Режиссеры: Оуэн Харрис и Сара Адина Смит.

Оуэн Харрис и Сара Адина Смит. Жанр: фэнтези, приключенческий боевик, драма.

фэнтези, приключенческий боевик, драма. Когда выйдет: 2026 год.

2026 год. Количество серий: 6.

6. Где смотреть: телеканал HBO, стриминговый сервис Max.

телеканал HBO, стриминговый сервис Max. Основа: повесть Джорджа Мартина «Межевой рыцарь» (сборника «Рыцарь Семи Королевств»).

В главных ролях: Декстер Сол Анселл, Питер Клэффи, Финн Беннет и другие.

Оруженосец Дунк (Питер Клэффи), похоронив странствующего рыцаря сэра Арлана из Пеннитри (Дэниэл Уэбб), первым же делом отправляется завоевывать славу на турнире. На пути в таверне он встречает не по годам смышленого сироту Эгга (Декстер Сол Анселл), который напрашивается к нему в слуги.

Турнир, собравший рыцарей и лордов со всего Вестероса, кипит интригами и пьянками.

Вот в людном шатре прямо на столе отплясывает сир Лионель Баратеон (Дэниел Ингс). Вот на ристалище рьяно размахивает мечом сир Стеффон Фоссовей (Эдвард Эшли). А вот беловолосый принц Эйрион Таргариен (Финн Беннетт), увидев в кукольном представлении расправу над драконом, ломает пальцы бродячей артистке Рафе (Хлоя Лиа), которая запала в душу Дунку. Вступится ли бродячий рыцарь перед августейшей особой за дорнийскую нищенку? Отстоит ли свою честь на турнире, или же согласится на позорную сделку, соблазнившись звоном монет и легкой победой? Поймет ли, наконец, откуда у его юного оруженосца столько познаний о Великих домах Вестероса?

«Рыцарь Семи Королевств» к моменту выхода финала — самый популярный сериал HBO, опередивший даже второй сезон «Больницы Питт». Позади оставлен и «Дом дракона», первый приквел «Игры престолов», наследующий ему также в размахе и эпичности. Как и предшественники, новый сериал основан на романах Джорджа Р. Р. Мартина.

Однако проект шоураннера Айры Паркера отличается от всего, что до сих пор выходило под маркой Железного трона.

Шоу вводит в сюжет обширное количество сиров и принцев, но центральными для повествования остаются Дунк и Эгг. Дуэт горы мышц и маленького смышленого ребенка, как только успевает образоваться, немедленно выталкивает фэнтезийный сериал на территорию «Мандалорца». Мало того, что оба проекта черпают вдохновение из самурайского кино и образа бродячего ронина.

Схожесть с легендарным спин-оффом «Звездных войн» проявляется и в камерности — и «Рыцарь Семи Королевств», и «Мандалорец» исследуют небольшие и незначительные сюжеты на периферии гигантской вселенной. Здесь не решается судьба континента, драконы не летят сжигать чей-нибудь флот, армия мертвых не надвигается на города живых. Это история о рыцарской доблести и чести, в нравственном плане напоминающая традиционные рыцарские романы и, к примеру, «Легенду о Зеленом рыцаре» Дэвида Лоури.

Поклонникам франшизы сериал не отказывает и в пресловутом фан-сервисе.

Отдельной темой на форумах стал поиск наследственности между персонажами приквела и героями других проектов по миру Мартина. Помимо очевидных отсылок — например, Эйрион Таргариен похож на Дэймона в исполнении Мэтта Смита из «Дома дракона» не только белыми волосами, но и вспыльчивой и мстительной натурой — тут есть и не связанные кровным родством параллели. Балагурский дух и острый язык Тириона Ланнистера живут в Лайноле Баратеоне, а в оруженосце Раймуне, младшем из Фоссовеев (Шон Томас), зрители обнаружили прообраз Подрика.

Наконец, главный герой «Рыцаря Семи Королевств» напоминает о Бриенне Тарт габаритами, благородством и толстолобостью, а для сомневающихся в их связи Айра Паркер специально вставил в свой сериал эпизод, в котором Дунк следует по той же дороге, по которой в будущем пройдет Бриенна — шоураннеру полюбилась идея о том, что дальние родственники из разных времен могут идти одной и той же дорогой.

Не обошлось в сериале и без совсем откровенных и наглых манипуляций зрительскими эмоциями.

К счастью, все они происходят в традиционной для рыцарского романа плоскости. Красавица оказывается в опасности, подмога приходит откуда не ждали, ну а главный герой задает жару на поединке, как это бывает, из самых последних сил. Все эти приемы, которые сериал подает с рыцарской прямолинейностью, выглядят органично в том числе в контексте общей несерьезности — пафос повествования то и дело сбивается неожиданными комедийными вставками, на худой конец — откровенным сортирным юмором, то есть испражняющимися, мочащимися и харкающими благородными донами.

«Рыцарь Семи Королевств» снят в лучших традициях приключенческого подросткового шоу о рыцарях. Конечно, с возрастными рамками цензоры могут не согласиться, особенно при виде пениса сэра Арлана, гордо вытащенного на свет божий в начале второго эпизода. Но речь, в конце концов, о вселенной «Игры престолов», акцент которой на мужских половых органах настолько легендарный, что «Южный парк» даже посвятил этому песню.

Немаловажно и то, что, в отличие от «Дома дракона», новый приквел не тянет сюжетную резину и в первом сезоне представляет полноценный рыцарский квест с заслуженным финалом. «Настоящий рыцарь всегда завершает свои истории», — утверждает в одном из флешбэков старый-добрый Арлан, то ли подводя финальную черту только рассказанной истории, то ли в укор своему создателю, который все никак не допишет свой цикл «Песнь льда и пламени». В любом случае, с Дунком и Эггом HBO явно не закончили — сериал уже официально продлили на второй сезон (HBO пообещал выпустить минимум три), а Джордж Мартин заявил шоураннеру, что литературной основы в его черновиках хватит аж на 12 сезонов.