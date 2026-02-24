Около 200 бойцов примут участие в съемках фильма о Сталинградской битве

Бойцы и командиры 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Министерства обороны России, в том числе участники СВО станут участниками съемок героической полнометражной художественной кинокартины о жизни и подвигах юных героев Сталинградской битвы. Съемки пройдут весной и летом в Волгоградской области, сообщил ТАСС режиссер-постановщик и руководитель АНО "Кинокомпания "Белая Стрела" Роман Высоцкий.

© РИА Новости

«Весной и летом в Волгограде пройдут съемки героической полнометражной художественной кинокартины "Призыву по возрасту не подлежат". Она расскажет о жизни и подвигах юных героев Сталинградской битвы, в том числе о снайпере Александре Фролове, который в 17 лет пошел на фронт и уничтожил лично 380 немецких солдат и офицеров. В съемках будут задействованы около 200 бойцов и командиров 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Министерства обороны России. Жанр кинокартины — героический военный фильм, детектив, драма», — сказал он.

В кинокартине будут показаны сегодняшние дни, в том числе специальная военная операция на Украине, и период Сталинградской битвы. Этот социально значимый проект реализует кинокомпания "Белая Стрела" при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства обороны Российской Федерации. Кинокомпанией с участием юных артистов уже снят героический спектакль, поставленный по мотивам документальной повести Иосифа Гуммера "Это было в Калаче" о детях Сталинграда. В начале февраля он собрал аншлаги на четырех площадках Волгограда.

«В 2025 году молодые артисты АНО "Кинокомпания "Белая Стрела" провели 10 концертов для бойцов и командиров Минобороны России — участников специальной военной операции на Украине, в том числе шесть концертов рядом с линией боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике. Чтобы выступить перед бойцами, ребятам приходилось ездить через минные поля и прятаться от дронов. Участники СВО говорили, что наши выступления здорово поднимают боевой дух в подразделениях, а юные артисты — что такие слова дорогого стоят, ради этого стоит рисковать», — отметил Высоцкий.

Он также рассказал, что в честь праздника Дня защитника Отечества юные артисты кинокомпании "Белая Стрела" выступили перед бойцами и командирами 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Минобороны России с большим часовым концертом. Военные тепло приняли молодых артистов и сопровождали все выступления бурными аплодисментами, а после концерта угостили молодежь пирогами с чаем, подарили ценные подарки и наградили Благодарственными письмами Минобороны России. Кроме военных в съемках кинокартины "Призыву по возрасту не подлежат" примут участие до 1 тыс. кадетов из МОУ "СШ №95 Краснооктябрьского района Волгограда.

О героях Сталинграда

16 юных героев Сталинградской битвы — это Евгений Лесников, Александр Фролов, Миша Романов, Ваня Федоров-Герасимов, Мотя Барсова, Иван Цыганков, Михаил Шестернин, Егор Покровский, Павел Кошелев, Витя Перфильев, Люся Радыно, Саша Демидов, Фрося Шевченко, Марионелла Королева, Саша Филиппов, Ваня Гуреев. С каждым из этих имен связана история подвига, которая приблизила победу в Сталинградской битве.

В частности, защитнику Сталинграда Евгению Лесникову было всего 14 лет, когда оккупанты подошли к Тракторному району города, где он жил. Женя вместе с бойцами и офицерами Красной армии оборонял район от фашистов, был ранен, контужен, и после лечения в госпитале Ленинска моряками Нижне-Волжской флотилии был направлен в военно-морскую школу. Окончив ее в 1944 году, Лесников служил сигнальщиком в команде крейсера "Молотов". При очередном разминировании вражеского снаряда юный моряк уже во второй раз был контужен, четыре часа пробыл в декабрьской морской воде. И вновь лечился в военном госпитале в Севастополе, а затем, потеряв удостоверение с заключением медиков "годен к нестроевой", вновь служил на крейсере. В своей повести "Призыву по возрасту не подлежит" он рассказал о подростках, не просто выживавших в суровые годы, но и воевавших за родной Сталинград и за Великую Победу.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Красной армии и советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.