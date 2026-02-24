Режиссер «Черной пантеры» хочет снять романтическую комедию

В недавнем интервью Deadline режиссёр «Чёрной пантеры» Райан Куглер рассказал о своём желании снять в будущем романтическую комедию. Постановщику интересен этот жанр, и он хотел бы предложить в нём своё кино.

По словам Куглера, он бы очень хотел снять картину в духе «Когда Гарри встретил Салли», но это пока лишь в долгосрочных планах.

Я бы хотел снять фильм от начала до конца. Покойся с миром, Роб Райнер. «Когда Гарри встретил Салли» — один из фильмов, о котором я думаю, вспоминая его. И для меня это такая крепкая романтическая комедия, которая в целом воспринимается как взрослая и имеет вечную актуальность… C удовольствием, бы снял романтическую комедию, которая бы оказала такой же эффект.

Другими деталями будущей ленты Куглер не поделился.