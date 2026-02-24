Вышли постеры с главными героями пиратского боевика «Блеф»

Amazon Prime Video выпустила новые постеры пиратского боевика «Блеф». Главные роли в нём исполнили звезда «Пацанов» Карл Урбан и Приянка Чопра Джонас.

© Amazon Prime Video

© Amazon Prime Video

Действие проекта разворачивается в XIX веке. Главной героиней выступает бывшая пиратка Эрсел Бодден, которая уже давно перестала заниматься ограблениями. Теперь она вынуждена защищать свою семью, когда бывшие напарники начинают охоту за ней.

Постановщиком ленты выступил Фрэнк Э. Флауэрс, ранее работавший над байопиком «Боб Марли: Одна любовь». Продюсерами значатся братья Энтони и Джо Руссо. Премьера состоится 25 февраля, то есть завтра, сразу же на Prime Video.