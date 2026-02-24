Создатель Kingdom Come сосредоточится на сценарии экранизации

Сооснователь и креативный директор Warhorse Studios Даниэль Вавра временно отходит от разработки игр, чтобы сосредоточиться на создании фильма или сериала по франшизе Kingdom Come: Deliverance. Об этом в интервью изданию CzechCrunch сообщил глава студии Мартин Фрывальдский.

По его словам, формат проекта, полнометражный фильм или многосерийное шоу, пока не определен. Вавра уже работает над сценарием, а у команды есть предварительный черновой вариант. Руководство студии рассматривает выход франшизы в кино как логичное продолжение стратегии развития бренда за пределами игровой индустрии. Ранее вселенная расширялась за счёт концертов и комиксов.

Warhorse ведет переговоры с представителями киноиндустрии, однако конкретные партнеры на данном этапе не раскрываются. В студии отдельно подчеркнули, что будущая экранизация не связана с демонстрировавшейся в Чехии «киноверсией» Kingdom Come: Deliverance II.

Фрывальдский отметил, что решение Вавры не связано с внутренними разногласиями. По его словам, разработчик, ранее участвовавший в создании трех коммерчески успешных проектов, давно рассматривал возможность попробовать себя в новом формате. При этом Вавра остается частью Warhorse Studios, хотя не участвует в работе над следующим игровым проектом компании и не будет вовлечен в повседневные процессы студии.

Комментарии самого Даниэля Вавры по поводу перехода к работе над экранизацией пока не опубликованы.