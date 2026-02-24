Боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом вышел в онлайне

24 февраля состоялась цифровая премьера фильма «Убежище». Новый боевик с Джейсоном Стэйтемом уже можно посмотреть на Amazon Prime Video, в iTunes и в других онлайн-кинотеатрах.

Таким образом, картина добралась до стримингов спустя три недели после выхода в прокат. За этот срок лента собрала в кино около $ 36 млн, из которых 220 млн рублей приходится на Россию.

«Убежище» рассказывает историю отшельника и бывшего наёмного убийцы Мэйсона, который однажды спасает жизнь незнакомой девушки. Теперь герою необходимо положить конец организации, которая начинает вести на него охоту.

Вместе с Джейсоном Стэйтемом в фильме также снялись Билл Найи («Пираты Карибского моря»), Наоми Аки («Прости, детка»), Харриет Уолтер («Укрытие») и другие актёры. Режиссёром выступил Рик Роман Во («Гренландия 2: Миграция»).