Состоялась цифровая премьера фильма ужасов «Возвращение в Сайлент Хилл»

24 февраля состоялась цифровая премьера фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». Хоррор по культовой видеоигре уже можно посмотреть на Amazon Prime Video, iTunes и других стримингах.

Таким образом, лента добралась до онлайн-кинотеатров спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок фильм собрал около $ 43 млн, из которых 378 млн приходятся на Россию. Лента получила скорее негативные отзывы от критиков и зрителей за скомканный сюжет, невыразительную игру актёров и частое несоответствие с оригинальной игрой.

«Возвращение в Сайлент Хилл» — адаптация культовой видеоигры Silent Hill 2. Главным героем выступает Джеймс Сандерленд, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри. В городе ему предстоит не только найти свою супругу, но и сразиться со своими кошмарами.

Главные роли в ленте сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). Режиссёром выступил Кристоф Ган — автор культового фильма «Сайлент Хилл».