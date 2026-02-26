Сын Одри Хепберн прокомментировал выбор актрисы в байопике о его матери

Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в байопике о съёмках фильма «Завтрак у Тиффани» — картина будет основана на книге Сэма Вассона. Старший сын актрисы, Шон Хепберн Феррер, в беседе с Daily Mail отметил, что мать «испытывала неловкость от любых комплиментов» и, вероятно, смутилась бы из‑за формулировки «рассвет современной женщины» в названии книги.

© Super.ru

Коллинз, номинированная на «Золотой глобус» и «Эмми», выступит продюсером проекта вместе с мужем Чарли Макдауэллом. Сценарий напишет Алёна Смит. Разработка фильма шла около 10 лет — частично из‑за занятости Коллинз в сериале «Эмили в Париже».

Часть зрителей раскритиковала выбор актрисы: одни сочли его «кастингом по внешности вместо таланта», другие отметили разницу в амплуа. При этом Феррер одобрил кандидатуру Коллинз и выразил доверие команде проекта — при условии исторической достоверности.