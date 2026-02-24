«Мы из будущего» для зумеров: вышел фильм о блогере, попавшем на войну

Попасть в петлю времени могут не только герои фильмов, но и их создатели. У кинопродюсера Людмилы Кукоба - такой случай. В конце нулевых она продюсировала "Мы из будущего". Помните Бормана, Черепа, Чуху, Спирта - черных копателей, которые прямо с раскопа попали в окопы Великой Отечественной войны? Через два года на экраны вышло продолжение. Прием тот же - парни из нашего времени оказываются на фронте.

© Российская Газета

Теперь Людмила Кукоба вместе с командой выпускает фильм "Спасти бессмертного" - в прокате с 26 февраля. В центре внимания блогер-экстремал, вновь угодивший в петлю времени и оказавшийся в битве подо Ржевом. Кто-то скажет: "Ну вот, опять!" Но почему-то чувства дежавю нет... Это совершенно другое кино, но снова - о нас с вами.

Людмила Сергеевна, насколько правы те журналисты, которые уже назвали "Спасти бессмертного" продолжением дилогии "Мы из будущего"?

Людмила Кукоба: И правы, и не правы. Одна тема, хоть и под другим углом. Один жанр. Один драматургический прием, хоть и трансформированный. Но история уже совсем для другого поколения, которое заметно отличается от предыдущего. Фильмы "Мы из будущего" вышли в 2008 и 2010 годах. Прошло более 15 лет. Изменился мир. Изменилась молодежь. А та великая война все дальше. Все слабее генетическая память. Все хладнокровнее потомки бойцов Великой Отечественной. Значит, тема актуальна.

Выпустить третью часть "Мы из будущего" мы хотели еще в 2016-м, но не сложилось. Тогда мы сильно расстроились, но в том, что в итоге наше новое кино выходит именно сейчас, я думаю, есть какой-то смысл. Потому что наступила еще одна война, и, несмотря на то, что в нашем фильме речь идет о Великой Отечественной, о Ржевской битве, тема стала еще острее.

Правда, что идея нового фильма родилась подо Ржевом?

Людмила Кукоба: Три года назад мы услышали историю, которую иначе как мистической не назовешь. Постараюсь рассказать так, чтобы не выдать спойлер. Подо Ржевом есть поисковый отряд "Память", который возглавляют Наталья и Виктор Морозовы. Прямо в поле за своим домом они подняли останки более двадцати тысяч наших солдат. Побывав там, мы вернулись совершенно потрясенными.

Морозовы хранили у себя останки найденного ими в 2013 году красноармейца несколько лет, отказываясь хоронить его в братской могиле. Виктор Николаевич почему-то был уверен, что необходимо установить имя этого человека и найти его родственников. Этот солдат снился ему, поисковик чувствовал с ним некую связь. Морозовы упорно продолжали поиски, и, наконец, в 2016-м замечательные люди из России и Киргизии помогли найти имя солдата. Им оказался красноармеец Мендыш Омуралиев. Чуть позже нашли и его родственников, и Мендыш был доставлен на свою родину и с почестями захоронен в родном селе.

С этого и началась работа по созданию фильма. Наш проект состоит из двух картин: художественного и документального, который мы выпустим к 9 мая этого года. Он будет рассказывать о Ржевской битве и о предыстории "Спасти бессмертного". И в этом документальном фильме, как ни странно, сверхъестественного даже больше, чем в художественном.

Как родственники Мендыша Омуралиева отнеслись к тому, что об их предке будут снимать кино?

Людмила Кукоба: Они помогали нам готовить проект, приезжали на съемочную площадку, молились за нас и были уверены, что душа Мендыша поможет нам создать хорошее кино. Они понимают, что Мендыш Омуралиев в фильме - это собирательный образ бойцов многонациональной Красной Армии, павших подо Ржевом. И память о них требует увековечивания не только в памятниках.

"Петли времени" в советском и российском кино - не экзотика. А уж после "Мы из будущего" этот прием и вовсе эксплуатировали нещадно. Нет ли опасений, что теперь зритель скажет - избитый прием, я все это уже видел…

Людмила Кукоба: Скажет - если не посмотрит наш фильм. Риск в кино есть всегда, но я уверена, что не тот, о котором вы спрашиваете. Нет избитых приемов - есть непрофессиональное применение их. Перемещение во времени - не избитый, а классический прием. А вот использовать его концептуально, в грамотном сочетании с темой, идеей, конфликтом фильма, может не каждый. Для этого нужен талантливый драматург и талантливый режиссер. У нас они есть - Александр Шевцов и Павел Игнатов.

Сценарист Александр Шевцов писал и оба "Мы из будущего". А тем, кто будет сравнивать работу Павла Игнатова со стилем режиссера "Мы из будушего" Андреем Малюковым, могу сразу сказать - Павел пошел своим путем и тоже был искренен, выразив эту искренность своим собственным киноязыком. Работать с ним было интересно. Были контакт и понимание. Стремление к диалогу. И характер, без которого режиссеру невозможно существовать в большом кино.

Актеров на главные роли тоже выбирали по характеру? Или Гуфи, Михаил Медалин, приглянулся тем, что он сам блогер?

Людмила Кукоба: Мы пригласили на главную роль не блогера, а талантливого молодого человека, точно продемонстировавшего нам на пробах не только понимание сценария и роли, но и огромное желание ее сыграть. И он отработал задачу на все сто. А то, что он оказался еще и блогером, - это счастливое совпадение, только помогавшее ему создать образ.

У нас есть и другие удачные актерские дебюты. Валерия Платонова, выпускница Щепкинского института. У нее так называемое уходящее лицо - лицо той эпохи. И не только лицо, но еще и характер. Таких девушек сейчас очень мало - светлых, искренних, доверчивых и отважных. С распахнутыми в мир глазами. Настоящая комсомолка сороковых. И так же, как и Михаил Медалин, она от всей души хотела сыграть свою роль. И честно работала, несмотря на все трудности актерской задачи и условий съемок. Скидок молодым актерам не было, трюки они отрабатывали сами.

Персонажи Медалина и Платоновой, а также ваши основные зрители - из поколения Z. А что это за люди? Есть сегодня идеи, которые они готовы разделять?

Людмила Кукоба: Перед тем как началась работа над фильмом, мы изучали это поколение, и у меня сложилось двоякое впечатление: с одной стороны, эти ребята спокойнее и "правильнее" предыдущих наших зрителей. Среди них заметно меньше людей из социальных групп риска. Они серьезнее, самостоятельнее, умеют учиться и зарабатывать, стремятся к стабильности, рассчитывают только на себя… Хорошие в принципе ребята. При этом, по сравнению с предыдущими прототипами наших фильмов, они показались нам, мягко выражаясь, не слишком глубокими душевно. Они стремятся "сепарироваться" от близких. К своим предкам хладнокровны. И несколько равнодушны не только к военной истории, но и к текущим событиям. Не все, конечно. Но в заметном количестве. И эта тенденция не могла оставить нас равнодушными.

Своей картиной мы стремимся пробудить у поколения Z его генетическую память - личную и память той единой нации, которой когда-то был советский народ, состоявший из многих народов, вместе победивших фашизм.

Но фашизм затем вернулся в некоторые страны бывшего СССР. Это, кстати, хорошо показано в ваших фильмах: сначала скинхеды, а потом события на Украине. Почему в России неонацизм удалось подавить на корню, а в соседней стране - нет?

Людмила Кукоба: Пересмотрите фильм "Семнадцать мгновений весны". Там Мюллер давно ответил на этот вопрос, хотя и не имел в виду СССР. "Надо создавать сказочников, которые переложат наши слова на иной лад, доступный людям через двадцать лет… Как только где-нибудь вместо слова "здравствуйте" произнесут "хайль" в чей-то персональный адрес, - знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение".

Куда важнее теперь другой вопрос - что со всем этим делать?

Людмила Кукоба: На вопрос "что теперь с этим делать?" каждый отвечает на своем месте. Политики, чиновники, военные, ученые, педагоги. Мы, кинематографисты, владеем только одним способом: наши киноработы должны "попадать" прямо в сердце зрителя, минуя мозг. Мозг подключится потом. А насчет совпадений наших сюжетов с реальностью… Я не верю в совпадения. Все кино уже давно снято - там, наверху, за облаками… И мы, кинематографисты, просто должны грамотно "спустить" его на землю, к людям. Это несложно. Надо только точно знать, зачем ты пришел в эту профессию.

Ключевой вопрос

Четыре года назад казалось, что теперь фильмов, подобных "Спасти бессмертного", а тем более фильмов об СВО, будет много. Но… Почему кино так неохотно говорит о том, что сегодня волнует нас больше всего?

Людмила Кукоба: Родину надо любить. И это, видимо, не всем удается. Я всегда так отвечаю на этот вопрос. Кинематографист должен любить Родину больше, чем деньги. "Вам денежки или настоящее кино?" А такая тема, как война - тем более, та, о которой вы спрашиваете, требует однозначного ответа. В каждом деле есть подвижники - должны они быть и среди сегодняшних кинематографистов. Но, видимо, пока маловато. Конъюктуры много, а вот реальных подвижников… Увы.