Что известно о втором сезоне аниме-сериала «Гачиакута»

В конце 2025 года на экраны вышел финал первого сезона аниме «Гачиакута» — сериальной адаптации манги Кэй Ураны. Проект быстро завоевал высокие рейтинги на стримингах, однако пока не стал таким суперхитом, как «Человек-бензопила» или «Магическая битва». Хотя у «Гачиакуты» есть что предложить зрителю: мощный социальный посыл, яркая треш-панк-эстетика, проработанный лор, обаятельные персонажи и обилие экшн-сцен. Сейчас в разработке у студии Bones находится второй сезон шоу. Ожидаемая дата выхода продолжения и знакомство с сюжетом — в материале «Ленты.ру».

«Гачиакута»: Главное о сериале

Оригинальное название: Gachiakuta

Возрастное ограничение: 18+

Год выхода: 2025

Количество сезонов: 1

Количество серий: 24

Режиссер: Фумихико Суганума

Где смотреть: «Кинопоиск», «Иви»

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.6 и 8.0

«Гачиакута» — аниме-сериал, основанный на дебютной манге японского автора Кэй Ураны. До создания собственного комикса она работала ассистентом у автора и художника «Пламенной бригады пожарных» и «Пожирателя душ» Ацуси Окубо. Он оценил талант Ураны и даже назвал ее своей преемницей.

В 2022 году Урана выпустила собственную мангу — в России комикс начали публиковать спустя два года под заголовком «Gachiakuta. Крутые отбросы». К февралю 2026-го Кэй Урана выпустила уже 18 томов «Гачиакуты» — и проект пока далек от завершения.

Дата выхода 2-го сезона

Первый сезон сериала по «Гачиакуте» выходил с начала июля и завершился в декабре 2025 года. За производство аниме отвечает студия Bones и режиссер Фумихико Суганума. За пределами Японии его транслирует стриминг Crunchyroll, а в России — онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и «Иви».

Сразу после премьеры заключительного эпизода первого сезона, который вышел 21 декабря 2025-го, создатели шоу анонсировали продолжение на странице проекта в соцсети X (бывший Twitter). Конкретные детали, в том числе дата выхода второго сезона или график трансляции, пока не опубликованы. Точная дата премьеры второго сезона «Гачиакуты» пока не объявлена. Релиз ожидается не раньше 2027 года из-за высокой загруженности студии на других проектах.

О статусе работы над продолжением новостей тоже пока нет.

Сюжет

Мироустройство

Мир «Гачиакуты» — это мрачная антиутопия. Вселенная в аниме разделена на два яруса — Небесную твердь и Земную твердь, — между которыми находится Граница.

Небесная твердь — это парящий над земной поверхностью остров размером с небольшую страну. В центре Небесной тверди находится богатый, процветающий и ослепительно-белый город, населенный привилегированной элитой — небожителями. За стеной, выстроенной вдоль периметра города, обитают потомки преступников, которых когда-то выселили из богатых кварталов. Теперь они вынуждены сводить концы с концами и прозябать в трущобах.

Мусор с Небесной тверди — а заодно и людей, обвиненных в преступлениях, — сбрасывают вниз, на Земную твердь (правда, небожители не знают, что под ними есть земля, и называют пространство за пределами своего острова Бездной).

Земная твердь, в свою очередь, располагается под Небесной и отделена от нее Границей. По сути, это земная поверхность — только в мире «Гачиакуты» она представляет собой безжизненную пустошь, отравленную сбрасываемым с Небесной тверди мусором.

На Земной тверди есть три типа территорий:

безопасные — там, под рукотворными куполами, защищающими города от падающих с неба отходов, живут люди;

зоны загрязнения — скопления мусора;

запретные зоны — крайне опасные территории, отравленные отходами.

В запретных зонах люди не живут, зато там обитают мусорные твари — монстры, сформированные из отходов.

Первый сезон

Главный герой — подросток Рудо. Он живет в трущобах Небесной тверди. Родителей у Рудо нет, и неизвестно, где они. С самого детства его воспитывает местный житель Регто. Рудо собирает и чинит выброшенные вещи, веря, что у каждого предмета есть душа. Чтобы раздобыть редкие артефакты, он наведывается на свалки к жителям богатого города.

Однажды неизвестный убивает Регто. Вместо того чтобы разобраться, местная полиция из числа элит обвиняет в преступлении Рудо и в наказание сбрасывает его в Бездну. Так подросток оказывается на Земной тверди, то есть на настоящей поверхности Земли, о существовании которой он прежде не знал. Там Рудо чудом выживает и знакомится с Эндзином — главой организации «Уборщики», борющейся с мусорными тварями.

Оказавшись на Земной тверди, Рудо обнаруживает у себя способность «дарителя» — с помощью особой силы он может высвобождать душу из вещей и использовать их силу в бою.

Все «дарители» в мире «Гачиакуты» способны управлять каким-то конкретным предметом: например, зонтом, как Эндзин. Этот предмет называется дзинки. Обычно речь идет о вещи, к которой «даритель» относился с таким трепетом, что в ней появилась душа.

Дзинки Рудо — перчатки, которые ему когда-то подарил Регто. Они прячут шрамы, покрывающие руки Рудо от кончиков пальцев до середины предплечья, и снимают зуд от ран — юноша носит эти перчатки не снимая и очень заботится о них.

После знакомства с Эндзином Рудо вступает в организацию «Уборщиков» и учится сражаться с монстрами. Он хочет вернуться на Небесную твердь и отомстить своим обидчикам, а еще отыскать реальных убийц Регто.

Параллельно раскрывается история Земной тверди, суть противостояния «Уборщиков» и местных радикалов «Расхитителей», мечтающих уничтожить Небесную твердь, а еще секрет происхождения серии «Хранитель» — пяти мощных дзинки, созданных существом, которое охраняет Границу между мирами. Именно к этой серии относятся перчатки Рудо.

Чем закончился первый сезон?

Рудо узнает, что он потомок Каниса Суребрека, первого владельца дзинки серии «Хранитель». Предполагается, что он мог свободно перемещаться между Небесной и Земной твердью.

Один из «Уборщиков», Тэмси, оказывается предателем. Выясняется, что он способен беспрепятственно перемещаться через Границу между мирами, хотя другим людям это стоит жизни. Именно Тэмси напал на Амо — странную девочку, которая живет в башне в зараженной зоне и способна подчинять людей с помощью ароматов. Предполагается, что Тэмси ответственен за смерть Регто и низвержение Рудо.

Амо, которая до финала считалась погибшей, все же оказалась жива. Из башни ее перевезли в некую темную камеру и приковали цепями.

Второй сезон

Аниме снимается по манге, так что сюрпризов для фанатов в продолжении истории Рудо не будет. Первый сезон в основном знакомил зрителей с особенностями мироустройства «Гачиакуты», а второй, скорее всего, сосредоточится на вопросах самоопределения и мести Рудо.

Хотя до сих пор создатели не объявили о сюжете второго сезона, предполагается, что в нем будет раскрыто противостояние между Рудо и Ангелом — человеком, который путешествует между Небесной и Земной твердью. После того как в первом сезоне личность Ангела раскрыли, Амо — единственный персонаж, общавшийся с ним напрямую, — должна будет сыграть во второй главе важную роль.

Внимание будет уделено и внутреннему конфликту Рудо. Его главной целью вступления в «Уборщики» было вернуться домой и найти реальных убийц своего опекуна. Однако, по мере того как юноша будет узнавать больше об осудившей его системе, его мотивация может измениться.

Персонажи

Рудо — главный герой манги и аниме, худой беловолосый подросток. Попав на Земную твердь, он обнаруживает, что благодаря способности «дарителя» и особым перчаткам может оживлять три любых предмета, которые держит в руках.

Эндзин — глава организации «Уборщиков». Его дзинки — зонт-трость, который можно использовать как щит, парашют и оружие.

Занка — боец из команды «Уборщиков», первый наставник Рудо. Его дзинки — посох, напоминающий ухват.

Рийо — единственная девушка в команде «Уборщиков», беззаботная и болтливая, но очень опытная в битвах. Бывшая наемница. Ее дзинки — ножницы, которыми Рийо управляет ногами.

Тэмси — на первый взгляд опытный и справедливый член команды «Уборщиков». Его дзинки — деревянная прялка с нитями, способными захватывать и обездвиживать противников.

Джаббер — один из антагонистов «Гачиакуты», член банды «Расхитителей». Психотический юноша, помешанный на ядах. Его дзинки — кольца, выпускающие острые когти, которые Джаббер пропитывает отравой.

Делмон — самый эксцентричный член «Уборщиков». Высокий мускулистый мужчина средних лет, всегда кричит во весь голос. Его дзинки — водный шланг с разными насадками.

В официальном русскоязычном дубляже от студии Deep роли озвучивали Ислам Ганджаев, Константин Тихомиров, Олег Куприянов, Юлия Зорина, Глеб Глушенков и другие.

