Сериал «Робин Гуд» с Шоном Бином получит второй сезон

Кинокомпания MGM продлила сериал «Робин Гуд» на второй сезон. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на представителей студии.

В продолжение снова войдёт 10 эпизодов, съёмки планируют начать уже этим летом в Сербии. Второй сезон расширит вселенную сериала за пределы Шервуда и Ноттингема в «коварные дворы Англии, Франции и Рима, превращая восстание разбойников в напряжённую битву за душу королевства». К главным ролям вернутся Шон Бин, Стивен Уоддингтон, Конни Нильсен и другие актёры.

«Робин Гуд» — современное переосмысление историй о знаменитом предводителе лесных разбойников, которые грабили богатых людей и раздавали деньги бедным жителям средневековой Англии. Шоу рассказывает историю Роба, сына саксонского лесника, и Мэриан, дочь нормандского лорда, которые влюбляются друг в друга и работают вместе, чтобы бороться за справедливость и свободу. Проект получил в основном положительные отзывы от зрителей, однако столкнулся с массовой критикой англичан из-за исторической недостоверности.