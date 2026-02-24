Опубликован большой трейлер пятого сезона сериала «Ради всего человечества»

$76.6390.58

Большой трейлер пятого сезона сериала «Ради всего человечества» — старт 27 марта

Компания Apple представила большой трейлер пятого сезона сериала «Ради всего человечества». Продолжение фантастического шоу стартует 27 марта на стриминговом сервисе Apple TV.

Действие сериала разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР и США продолжают вести космическую гонку, к началу 2000-х люди уже добывают полезные ископаемые с астероидов. События пятого сезона развернутся спустя несколько лет после финала прошлого сезона. Счастливая долина превратилась в процветающую колонию с тысячами жителей, однако между странами Земли продолжают нарастать противоречия.

К главным ролям в сериале вернутся Юэль Киннаман, Тоби Кеббелл, Эди Гатеги и другие актёры. Шоураннером вновь выступил Рональд Д. Мур («Звёздный крейсер «Галактика»).