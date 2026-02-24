Почему в «Человеке-пауке: Совершенно новый день» не будет статуи Свободы

Руководители студии Sony рассказали, что супергеройский фильм «Человек-паук: Нет пути домой» не показывали в китайских кинотеатрах из-за статуи Свободы.

Местные прокатчики попросили вырезать все сцены со статуей из фильма, однако это было невозможно сделать, поскольку финальная битва в «Нет пути домой» происходит именно на фоне американского символа свободы.

По этой же причине создатели продолжения не стали добавлять статую Свободы в «Человек-паук: Новый день» — это сделано, что лента смогла получить разрешение на прокат в Китае.

Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» состоится 31 июля 2026 года.