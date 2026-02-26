В сериале «История любви» красивая фантазия победила историю

Ностальгия по девяностым не знает границ, и взгляды на это время могут быть самыми разными. В американском сериале «История любви» девяностые как фон романа Кэролин Бессетт и Джона Кеннеди-младшего выглядят так эффектно, что непростые отношения знаменитой пары словно прячутся за ностальгической картинкой.

«История любви» отлично работает в качестве способа сбежать в знакомую, но совершенно другую реальность. Местный взгляд на девяностые во многом понятен, и его отлично иллюстрирует, например, второй сезон «Детей перемен». Виктория Исакова в образе своего рода матери драконов, образцовые бандитские рожи, капитаны новой экономики, жулье из высоких кабинетов, Сергей Карабань в роли режиссера Балабанова (очень спорный эпизод), мрак и страдания. В «Истории любви» во всей красе представлен западный мир, в который в девяностых трудно было не влюбиться.

Роман нью-йоркской it-girl и сына Джона и Жаклин Кеннеди проходит по разряду «нет повести печальнее на свете». Пиарщица модного дома Calvin Klein встречает на светской вечеринке практически принца, и у них начинаются отношения, как будто созданные для экранизации.

Она делает стремительную карьеру, он не понимает, куда ему приткнуться, чтобы род занятий не позорил фамилию президента, убитого на глазах у всего мира. Она явно не хочет потерять независимость, за ним гоняются папарацци, а угасающая от рака мать пытается контролировать жизнь сына. Кэролин и Джон сумели устроить закрытую свадьбу, но не смогли скрыть от прессы почти публичную ссору. Однако на небеса они отправились вместе, когда самолет, пилотируемый Кеннеди-младшим, рухнул в Атлантический океан у острова Мартас-Винъярд…

Создатели «Истории любви» честно признаются, что предлагают публике фантазию, в которой использованы некоторые исторические факты. Но если закулисье отношений любимцев папарацци изучено все-таки не на сто процентов, то Америка богатых и знаменитых начала и середины девяностых исследована лучше и выглядит в кадре как прекрасный сон о том времени.

Теплая картинка, которая была возможна при съемке на пленку, крупные и общие планы, навевающие ассоциации с живописью, даже небоскребы выглядят скорее романтично, чем агрессивно. А еще Бьорк, Portishead, Cocteau Twins в саундтреке и романтика, не омраченная тревожными размышлениями об осознанности, четком соблюдении личных границ и прочих миллениальных заморочках.

Главные роли в «Истории любви» играют Сара Пиджон и Пол Энтони Келли, и выбор актеров не самой большой звездности в данном случае приносит только плюсы. Большая команда режиссеров и продюсеров явно стремились сделать красиво, достигнув в этом немалых успехов. Наряды Кэролин, как иконы минимализма тех времен, воссозданы с маниакальной точностью, бейсболки и кроссовки Кеннеди-младшего на месте, и в визуальном отношении создателей сериала очень сложно упрекнуть.

Правда, визуальная часть здесь гораздо сильнее драматической. Не исключено, что в отношениях этой парочки из высшего света и в самом деле томных взглядов было больше, чем слов, но по ходу действия героям довольно часто будто нечего сказать. Красиво одетые люди в прекрасных интерьерах — вполне себе жанр, но есть подозрение, что Кэролин и Джон-младший страдали не только из-за назойливых журналистов. В этом отношении линия властной матери и сына, который так и не придумал, кем ему быть, могла бы дать некоторый нерв сюжету, но что-то не сложилось.

Впрочем, немалое значение имеет время выхода сериала. Наблюдая из 2026 года за событиями девяностых, мы довольно хорошо себе представляем, чем сменится относительное затишье в международной политике, что придет на смену романтике и Portishead с Бьорк. Наверное, не нужно пренебрежительно относиться к драме страдающих от медиапрессинга представителей ретроистеблишмента (в конце концов, финал был трагическим), но сейчас, сидя на пороховой бочке, не самые стерильные нравы той поры видятся образцом стиля и небезнадежных манер. Отсутствие смартфонов позволяло хотя бы иногда наслаждаться тишиной, кино и музыка никуда не торопились, девушки небрежно набрасывали на плечи идеальные свитера. Вот как бывало.