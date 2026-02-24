Дж. К. Симмонс и Эбби Эллиотт сыграли в комедийной драме «Чистилище»

По данным издания The Hollywood Reporter, известный актёр Дж. К. Симмонс исполнил главную роль в новом комедийно-драматическом фильме «Чистилище» (Purgatory).

В актёрский состав вошли и другие звёзды — в ленте появятся Эбби Эллиотт («Медведь», «Как я встретил вашу маму») и Джон Рейнольдс («В поиске», «Очень странные дела»).

«Чистилище» расскажет о взрослении маленькой девочки. Действие происходит в начале 1980-х в обеспеченной семье: мать героини уезжает, чтобы реализовать себя, а отец убит горем. Теперь девочка попытается наладить дела в семье, но по пути столкнётся с хулиганами, ссорами с друзьями и няней-клептоманкой.