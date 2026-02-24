Издание Collider представило свой топ-20 лучших боевиков всех времен

Топ-20 лучших боевиков всех времён представило издание Collider. Возглавил рейтинг фильм Акиры Куросавы «Семь самураев» 1954 года. По мнению авторов, он повлияла на развитие многих жанров, став важным произведением в истории мирового кинематографа.

© Кадр из фильма

Вторую строчку занял научно-фантастический фильм «Терминатор 2: Судный день», снятый режиссером Джеймсом Кэмероном в 1991 году, а третью – «Крепкий орешек» 1988 года режиссера Джона Мактирнана и Брюсом Уиллисом в главной роли.

Далее следуют (в порядке убывания) «Чужие» (1986), «Смертельное оружие» (1987), «На гребне волны» (1991), «Французский связной» (9171), «Джон Уик» (2014), «Индиана Джонс: В поисках утреннего ковчега» (1981), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2005), «Выход дракона» (1973), «Хищник» (1987), «Матрица» (1999), «Буллит» (1968), «Темный рыцарь» (2008), «Убить Билла. Фильм 1» (2003), «Казино «Рояль» (2006), «Рэмбо: Первая кровь» (1982), «Круто сваренные» (1992) и «Рейд» (2011).