Рецензия на десятый сезон сериала «Клиника»

Сегодня наступил настоящий праздник от возвращения культового шоу.

Для меня «Клиника» — особенный сериал. Если в жизни что-то шло не так, то я часто запускал сериал и находил в нём убежище. Стоило увидеть баловство Джей Ди и Тёрка, послушать хлёсткие тирады доктора Кокса или заценить песни Теда, как на душе становилось теплее.

Поэтому за продолжение было беспокойно. А вернётся ли «Клиника» так, как надо? Останется ли такой же тёплой и очаровательной? Не растеряла ли команда былую искромётность? К счастью, первые эпизоды показали: ситком вернулся в лучшей форме. Он всё такой же милый, смешной и трогательный, как и 20 лет назад.

«Клиника»: главное о сериале

Название: «Клиника» (Scrubs).

«Клиника» (Scrubs). Автор: Асим Батра (10-й сезон).

Асим Батра (10-й сезон). Актёры: Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок и другие.

Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок и другие. Дата выхода: 26 февраля 2026 года.

26 февраля 2026 года. Сколько серий: девять эпизодов.

девять эпизодов. Жанр: комедия, драма.

комедия, драма. Страна: США.

«Клиника»: где смотреть?

26 февраля на ABC вышли два эпизода. Далее — по одному в неделю. Финал намечен на 16 апреля. Официального перевода нет, но в Сети уже доступны неофициальные озвучки, а в работе культовый от голосов MTV.

Эпоха сменилась, сердце «Клиники» осталось

Будем честны: «Клиника» закончилась на восьмом сезоне — никто и никогда не признает существование девятого. Актёры после главного шоу в карьере так и не стали большими звёздами. Отсюда и неуверенность, что в 2026-м «Клиника» может быть такой, какой мы её полюбили. А оказалось, что может.

Первые эпизоды — словно возвращение в юность, когда Джей Ди и Тёрк по-прежнему дурачатся, Тодд отмачивает пошлые шутки и подставляет ладонь, а доктор Кокс делает глубокий вдох и выдаёт очередную тираду. Ты же умиляешься, смеёшься в голос или достаёшь платочек из-за драмы. А к финалу чувствуешь, будто после долгой разлуки вернулся домой.

«Клиника», конечно, поменялась — как и сама эпоха с её политкорректностью и уважением ко всему. К примеру, в больнице появилась этакая «полиция чувств», которая не даёт условному доктору Коксу быть собой. Вот только душа сериала осталась той же. Поэтому, когда Кокс всё-таки выдаст очередной хлёсткий диалог, фанаты зааплодируют.

Раньше было так: увидел, сделал, научил. А теперь ты увидел, увидел, увидел ещё разок, позвонил психологу, обсудил увиденное, решил, что увиденное нанесло тебе травму, принял «Ксанакс», чтобы успокоиться, и «Аддералл», чтобы сосредоточиться. И наконец собрался с мыслями, чтобы записать увиденное в свой дневник сновидений. Что ж, если ты мечтаешь стать посредственным врачом, то миссия выполнена.

Таких изменений полно. Методы Кокса больше не считаются адекватными. Тёрк выгорел, постарел и больше не таскает Джей Ди на спине. Сам Джей Ди, который наконец-то стал начальником, осознаёт: он не может помочь всем и вынужден с тоской идти на один компромисс за другим.

Следить за таким на удивление интересно. Потому что в первых же эпизодах, поставленных самим Заком Браффом, идеально всё. В них талантливое сочетание глупых и искромётных шуток, ностальгии и драмы. Новички любопытные, между стариками мгновенно возобновляется «химия», от речи Кокса в финале стартовой серии глаза становятся по-доброму мокрыми, а от неожиданной смерти — ну очень грустно.

Вот и чувствуешь, что вернулась не просто «Клиника», а её лучшая версия. Как будто и не было перерыва в 16 лет. Как будто герои повзрослели, но остались собой. Как будто команда собралась снова не ради рейтингов, а потому, что хотела многое сказать.

Впрочем, зрителю стоит готовиться к сюрпризам. Главный связан с доктором Коксом: отныне это не основной персонаж, а второстепенный. К примеру, уже во втором эпизоде вы увидите его лишь на настенной картине. Однако Тёрка, Джей Ди, Эллиот, Карлы и других старых приятелей достаточно, чтобы быстро влюбиться в перезапуск. Если в былые времена с удовольствием смотрели «Клинику», то и сейчас останетесь довольны.

«Клиника»: стоит ли смотреть?

Обязательно! Билл Лоуренс собрал старую гвардию и выпустил волшебный перезапуск — смешной, трогательный и местами грустный. Если вы фанат, то освобождайте вечер и наслаждайтесь.

Оценка первых эпизодов продолжения «Клиники» — 9 из 10

Понравилось

Приятно видеть старых кумиров.

Уйма удачных шуток.

В сериале много толковой драмы.

