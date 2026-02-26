Стартовало продолжение сериала «Клиника»

Сегодня на Hulu стартовало продолжение культового сериала «Клиника». Для просмотра доступны две первые серии, а всего в десятом сезоне их будет десять.

Новый сезон «Клиники» посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу. В продолжении «Клиники» также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

Знаменитый медицинский сериал вернулся после 15-летнего перерыва, чем порадовал как ярых фанатов, так и тех, кто ищет, что можно посмотреть среди комедийных и лёгких проектов. В проект также вернулись актёры Джуди Рейес (Карла) и Джон К. Макгинли (доктор Кокс).