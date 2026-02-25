Режиссер фильма по Resident Evil получил полную творческую свободу

По данным Deadline, Sony дала полную творческую свободу Заку Креггеру на его картину по франшизе Resident Evil. Журналисты сообщили, что компания целиком и полностью доверяет видению Креггера, оттого и не делает особых ограничений.

«У Зака Креггера есть карт-бланш на то, чтобы он делал "всё, что захочет" со своим фильмом по Resident Evil».

Сюжет ленты сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в путешествие, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Ранее режиссёр ленты Зак Креггер отмечал, что это будет полностью оригинальная история во вселенной Resident Evil, где не будет Леона и других знаковых героев серии. При этом постановщик сфокусируется на ощущении ужаса, который творится на улицах Раккун-Сити.

Премьера «Обители зла» состоится 18 сентября 2026 года.