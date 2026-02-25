Премьера фильма о героях Дагестана прошла в Музее Победы

В Музее Победы 24 февраля состоялся премьерный показ документального фильма «Сильные духом». Лента посвящена героизму военнослужащих Дагестана и стойкости их матерей.

© Музей Победы

Перед началом показа гости возложили цветы к скульптуре «Скорбь» в Музее Победы и почтили память бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны и в зоне СВО. Среди участников мероприятия был глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

— Фильм «Сильные духом» посвящен героям специальной военной операции, защитникам Родины. Картина рассказывает о 10 героях СВО, об их матерях и о дедах — участниках Великой Отечественной войны. В фильме показана сила материнства, важность воспитания детей в духе патриотизма и любви к Родине. Особое внимание в фильме уделено собирательному образу матери — символу Родины, рассказывающей о своих сыновьях, отдавших жизнь за Отечество. Поднимаются важные вопросы воспитания, семейных традиций и духовного наследия, формирующих личность защитника, — подчеркнули организаторы.

Фильм снят по инициативе матери Героя СВО Мехрибан Муслимовой при поддержке главы Дагестана Сергея Меликова и депутата Государственной думы Султана Хамзаева. Съемки ленты длились более шести месяцев и проходили в 12 районах и городах Республики Дагестан, в ходе чего было отснято свыше 100 часов видеоматериала, включая профессиональные съемки, домашние архивы и кадры СВО.