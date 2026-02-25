Пиратский боевик «Блеф» с Карлом Урбаном вышел в онлайне

С сегодняшнего дня пиратский боевик «Блеф», в котором главные роли сыграли Карл Урбан и Приянка Чопра Джонас, уже можно посмотреть на Amazon Prime Video. Картина доступна в онлайне, но в России сервис не работает.

Действие проекта разворачивается в XIX веке. Главной героиней выступает бывшая пиратка Эрсел Бодден, которая уже давно перестала заниматься ограблениями. Теперь она вынуждена защищать свою семью, когда бывшие напарники начинают охоту за ней.

Постановщиком ленты выступил Фрэнк Э. Флауэрс, ранее работавший над байопиком «Боб Марли: Одна любовь». Продюсерами значатся братья Энтони и Джо Руссо. Пр