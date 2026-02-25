Спин-офф сериала «Король Талсы» получил название «Король Фриско»

По данным The Hollywood Reporter, у спин-оффа сериала «Король Талсы» появилось название — шоу носит название «Король Фриско».

Проект будет основан на появлении Джексона в качестве приглашённой звезды в грядущем третьем сезоне «Короля Талсы». Точные подробности о новом сериале держатся в секрете, за исключением того факта, что Джексон сыграет персонажа, похожего на Сильвестра Сталлоне в «Короле Талсы».

«Король Талсы» рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть. Шоу уже продлили на третий сезон.