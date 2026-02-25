Определена дата выхода на экраны нового фильма из киновселенной Белогорья

Новый фильм сказочной киновселенной о харизматичном жителе Белогорья Колобке выйдет в кинотеатрах 13 августа. За картиной стоят онлайн-кинотеатр START и телеканал "Россия" - там она позднее и выйдет. Фильм снимается при поддержке Фонда кино.

© Российская Газета

Зрители узнают, с какой коварной целью испекли Колобка, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников, а потом поневоле стал напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада.

Колобок - Гарик Харламов, Тихон - Дмитрий Журавлев, Лада - Мила Ершова. Режиссер фильма - Антон Маслов, знакомый по первым сезонам сериалов "Вампиры средней полосы" и "Последний богатырь. Наследие".