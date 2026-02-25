Мишустин рассказал о сборах кинотеатров в 2025 году

Российские кинотеатры собрали более 50 млрд рублей за 2025 год. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства выступает в Госдуме с отчетом об итогах деятельности за прошлый год.

Как отметил Мишустин, сборы кинотеатров РФ увеличиваются.

«В прошлом году они уже превысили 50 миллиардов рублей», - подчеркнул премьер.

Ранее министр культуры Ольга Любимова рассказала, что общий объем рынка кинопроката по итогам 2025 года составит 50 млрд рублей. По ее словам, за прошлый год кинотеатры страны посетили около 116 млн зрителей.