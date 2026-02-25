Раскрыта возможная дата выхода четвертого сезона сериала «Тед Лассо»

Британская актриса Ханна Уоддингэм раскрыла возможную дату выхода четвёртого сезона сериала «Тед Лассо». По словам исполнительницы роли Ребекки Уэлтон, продолжение футбольного шоу выйдет уже в августе.

Уоддингэм отметила, что четвёртый сезон будет сильно отличаться от предыдущих историй про Теда Лассо.

Это совсем другая история с нашими «Леди Грейхаунд». Очень жду момента, когда вы сможете увидеть, что мы придумали. Кажется, что четвёртый сезон выйдет в августе. Могу ли я так говорить? А если я ошибаюсь?

Сюжет четвёртого сезона посвящён женской команде ФК «Ричмонд». В продолжении вернётся часть основного актёрского состава, включая Джейсона Судейкиса (Тед Лассо), Ханну Уоддингэм (Ребекка) и Джуно Темпл (Килли).

Сериал «Тед Лассо» официально завершился весной 2023 года после выхода третьего сезона, после чего авторы решили вернуться к ленте с новой перспективы. Проект рассказывает о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который прилетает в Англию тренировать местную футбольную команду «Ричмонд», хотя сам ничего не смыслит в этом виде спорта.