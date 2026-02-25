Вышел трейлер драмы «Коммерсант» с Александром Петровым

Кинокомпания «Наше кино» представила дебютный трейлер фильма «Коммерсант». Драма с Александром Петровым выйдет в кинотеатрах России уже 23 апреля.

Будущий фильм расскажет историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается ввязан в мошенническую схему. Теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком.

Главные роли в проекте сыграли Александр Петров («Камбэк»), Елизавета Базыкина («Комбинация»), Михаил Тройник («Вызов») и другие актёры. Режиссёрами выступили Фёдор Кравчук и Никита Кравчук.