Сериалы «Жесткий лед» и «На льду» расскажут о закулисье большого спорта

В Сети вышел масштабный проект "Жесткий лед" - о закулисье большого спорта, цене олимпийских побед и о человеческом характере. Проект создан при поддержке Института развития интернета (ИРИ) и доступен на платформах Кино1ТВ, PREMIER, RUTUBE, Okko и Кинопоиск.

© Российская Газета

Первая серия - "Фигуристы. Начало пути" - посвящена детству будущих чемпионов. Во второй серии - "Великие одиночники" - олимпийские чемпионы и призеры откровенно рассказывают о подготовке к главным стартам в жизни, о легендарных противостояниях, травмах и внутренней борьбе. Третья серия - "Двое на льду" - посвящена парному катанию и танцам на льду. Особое место в серии занимает тема недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям и Олимпийским играм в Милане - драматичный момент, который стал серьезным испытанием для действующих спортсменов. Заключительная серия - "Жизнь после спорта / Большие возможности" - рассказывает о том, как складывается судьба чемпионов после ухода со льда. Ледовые шоу, телевидение, тренерская и продюсерская деятельность, общественная работа - спорт становится фундаментом новой жизни.

Шоураннером сериала стала олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Автор сценария - Александр Телёсов. Режиссер - Ангелина Ашман. Креативный продюсер - Мария Серпионова.

"Для нас было принципиально важно собрать в одном проекте сразу несколько поколений фигурного катания - от признанных легенд до совсем юных спортсменов и их родителей. В сериале приняли участие Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Оксана Казакова, Алина Загитова, Илья Авербух, Евгения Медведева и многие другие выдающиеся фигуристы. Нам также было важно зафиксировать и живую историю сегодняшнего дня. В съемках принял участие Петр Гуменник, выступивший недавно на зимних Олимпийских играх 2026 года. Его олимпийский прокат и последовавшие споры вокруг судейских оценок стали отражением того напряжения и той эмоциональной амплитуды, в которой существует современный спорт. Именно этот контраст - между славой, ожиданиями и внутренней борьбой - и делает наш проект по-настоящему уникальным", - рассказала режиссер сериала Ангелина Ашман.

Героями сериала также стали прославленные тренеры: Александр Жулин, Татьяна Тарасова, Тамара Москвина, Алексей Мишин, Светлана Соколовская, Вероника Дайнеко.

"Я счастлива, что такое количество великих людей откликнулись на наш призыв и приняли участие в съемках сериала. Для меня это не просто проект о спорте. Это разговор о силе характера, о вере в себя и о том пути, который проходит каждый чемпион, - говорит шоураннер проекта и олимпийская чемпионка Татьяна Навка. - Спорт научил меня дисциплине, ответственности, умению работать в команде и принимать решения под колоссальным давлением. И именно благодаря спорту я смогла реализовать себя и после завершения карьеры. Мне очень приятно наблюдать, как моя дочь закаляет свой характер и прививает через лед любовь к труду. Это не только про медали - это про внутренний стержень, который помогает человеку достигать любых высот в жизни. Мы хотели показать зрителям, что за каждой победой стоят годы сомнений, падений и преодолений и что этот путь формирует личность сильнее любых наград".

Смотрите также: спортивная драма "На льду" - в онлайн-кинотеатре Okko с 6 марта

Новая остросюжетная драма расскажет историю Ксении (Ангелина Пахомова), которая возвращается в родной город, чтобы выяснить правду о гибели своего партнера по фигурному катанию - трагедии десятилетней давности. Став детским тренером в той же спортивной школе, она быстро понимает, что за блеском "элитного спорта" по-прежнему скрываются молчание, давление и страх. Тренеры поддерживают иллюзию благополучия, родители одобрительно кивают с трибун, а детские судьбы продолжают ломаться под тяжестью чужих амбиций. И именно среди тщательно спрятанных "скелетов в шкафу" скрывается ответ - тот самый, которого Ксения боялась все эти годы…

Фото предоставлено Okko

Главные роли в сериале также сыграли Артем Быстров, Виктория Толстоганова и Петр Федоров. Режиссером 9-серийного проекта стал Максим Кулагин ("По-мужски"), оператором - Алексей Филиппов ("Мир! Дружба! Жвачка!", "Капельник"), а сценаристом и креативным продюсером - Елена Шаталова. Официальным консультантом сериала стала тренер по фигурному катанию и хореограф с 30-летним стажем Елена Масленникова. Она работала с ведущими фигуристами России и мира и является соавтором ледовых проектов Ильи Авербуха.