Игорь Миркурбанов сыграет главную роль в сериале Владимира Бортко «Сталин»

В Ленинградской области стартовали съемки четырехсерийной историко-политической драмы под названием "Сталин". Об этом "Российской газете" сообщили в кинокомпании "Триикс Медиа", занимающейся производством проекта совместно с онлайн-кинотеатром КИОН.

© Российская Газета

"Режиссером и сценаристом проекта выступил Владимир Бортко. Роль Иосифа Сталина исполнит заслуженный артист России Игорь Витальевич Миркурбанов", - сказали в кинокомпании.

Уточняется, что фильм охватывает ключевые периоды правления Иосифа Сталина - от завершения Второй мировой войны до его смерти в 1953 году.

"Мы снимаем не совсем обычное кино. За 30 лет про Иосифа Виссарионовича такого было наговорено, что ого-го. Не скажу, что он был милый и добрый, но это был человек, который построил нашу страну и наследие которого мы до сих пор "доедаем". Хотим показать не хорошее или плохое, а правду, - рассказал режиссер Владимир Бортко перед началом съемок. - И мне еще очень радостно сегодня потому, что этот сценарий 15 лет лежал без движения. И нашлись люди, которые его оценили и которые его стали делать. Спасибо, это очень важный поступок".

Он также поблагодарил всех участвующих в проекте артистов и съемочную группу, отметив, что с того времени, как последний раз в качестве режиссера говорил слово "мотор", прошло ровно 10 лет.

Съемки картины запланированы до середины лета этого года и пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, а также на Черноморском побережье.

Генеральными продюсерами многосерийного фильма "Сталин" выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Роли также исполняют: Виктор Сухоруков, Александр Яцко, Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Павел Чинарев, Александр Семчев, Семен Стругачев, Николай Шрайбер, Карэн Бадалов, Виталий Кищенко, Юлия Рутберг, Анна Ковальчук и другие актеры.