Режиссер триллера «Кто-то должен умереть» рассказал, как текст фильма рождался в ходе съемок

Триллер «Кто-то должен умереть» Евгения Григорьева вышел в прокат. Документалист, чей полнометражный игровой дебют «Подельники» был тепло принят зрителем, продолжает снимать и художественное кино. «Вечерняя Москва» поговорила с режиссером.

Завязка сюжета ленты «Кто-то должен умереть» в том, что Юля (Юлия Снигирь) обличает мужа Мишу (Павел Деревянко) в измене с Аней (Аглая Тарасова) перед ее супругом Никитой (Денис Прытков), причем в весьма эксцентричной манере: Юля травит Аню с Мишей, обещая антидот, если те докажут, что между ними любовь, а не интрижка.

— Евгений, ваше кино напомнило мне слова из пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо»: «Мне захотелось поговорить с тобой о любви. Но я волшебник. Ия взял и собрал людей и перетасовал их...». Сейчас темы такого масштаба поднимают редко. Ваш фильм — о любви и нелюбви?

— Да. А еще об очень опасном чувстве ревности и об измене, которая приводит к беде. Мы стесняемся произносить слова с большой буквы: вера, надежда, любовь, верность, долг, справедливость. Рядом с ними чувствуем себя мелкими. Вероятно, в этом сказывается и сетевое общение. Раньше вышел на улицу, сказал обидное — получил по заслугам. Теперь сеть пестрит оскорблениями, но никто за слова не отвечает. А если за них не отвечать, они и не «вырастут». Вот любовь и превратилась в смайл-сердечко. Так устроена современная цивилизация. Но любовь — самое главное чувство, которое должно быть перманентным состоянием человека. Любовь — это действие, труд, ежедневный выбор.

— Кто кого из героев действительно любит, неясно до самого конца. Слышала, и артисты не знали финала фильма?

— Мы использовали такой ход. Текст рождался в процессе съемок. У нас был герметичный триллер, 14 смен, высококлассная группа и четыре прекрасных артиста. Был забавный момент. Отдаю я Паше Деревянко папочку из нескольких страниц сценария. Он спрашивает: «А дальше? Что мне играть?» Отвечаю: «Пока не могу сказать. Но точно не играть перспективу. Зато у тебя нет необходимости с ней бороться. Просто верь в предлагаемые обстоятельства каждой сцены». А Юля Снигирь сразу сказала: «Как интересно!».

— «Подельники» многим открыли драматический талант Павла Деревянко. Как выработаете с известными артистами, что они раскрываются иначе?

— Я все-таки документалист, и у меня не такая большая насмотренность в игровом кино, и нет стереотипов по поводу актеров. Ко мне приходит человек, которого я где-то видел. Мы пробуем, и у нас либо получается, либо нет. Меня не волнует, что он делал до этого. Я иду от запроса замысла и артиста. У Паши Деревянко был запрос выйти в драматическое существование. Сам он очень добрый и хороший человек. И на «Подельниках» это сработало: через его героя, которого зовут Людоедом, просвечивает натура Паши. Что касается Юли Снигирь, все думали, что она не комедийная актриса, а в «Семьянине» (Евгений Григорьев соавтор сценария ленты. — «ВМ») она отлично справилась с задачей.

— В триллере «Кто-то должен умереть» очень интересное цветовое решение, переходы между сценами. Какие еще приемы вы использовали?

— В нем много театральных решений, мизансценирования (выстраивание расположения действующих лиц и предметов с целью через внешнее выразить внутренние отношения. — «ВМ»). Например, герои в разных ситуациях оказываются на фоне одних картин. Или, когда находятся в гостиной, одни и те же места занимают разные люди. Этот прием стал спасительным для развития динамики в замкнутом пространстве.

Цветовое решение предложила оператор Саша Авдонина. Оно мне очень понравилось, но не сразу. Я вырос в деревне и не люблю неестественные цвета, такие как розовый. Долго не мог подобрать к нему ключ. Потом понял, что это тот самый нежный розовый, когда на рассвете и на закате лучи солнца касаются земли.

Что касается переходов, которые напоминают моргание, их предложил режиссер монтажа Дима Миляев, открывая и закрывая кадр. Команда у нас сильная. А работа была напряженной. Справиться с ней мне помог опыт в документалистике.

— Чем различается работа над художественным и документальным фильмами?

— Документальное кино — тоже художественное, так что лучше делить кино на игровое и неигровое. В неигровом ты всегда снимаешь что-то новое, неизвестное тебе, а в игровом работаешь с хорошо знакомым текстом. Режиссеры на площадках неигрового и игрового кино отличаются. Режиссер в неигровом кино — приемник. Он целый день анализирует происходящее — кто кого побьет, кто с кем поругается, что случится дальше, — потому что ему нужно по незримой связи кивком сообщить оператору что-то так, чтоб никто не заметил. А в игровом кино все наоборот: есть рамка кадра, и ты должен разглядеть, случилось или нет в ней кино, кроме этого, тебя ничего не интересует. Это иная нагрузка.

— Почему важно снимать и смотреть не только игровое, но и неигровое кино?

— Насколько документальное кино сложно производить, настолько его сложно и потреблять современному человеку. Но если мы не будем писать собственную историю на кинокамеры, от нас не останется исторического и художественного следа. Так, Советский Союз был, есть и будет, потому что до сих пор он — самая отснятая страна в мире. Недавно я смотрел хронику, снятую на остановке возле «Детского мира» на Лубянке, где подъезжает автобус и в него заходят люди. Я думал: что меня так очаровывает? А потом понял, что мужчины пропускают женщин вперед. Сейчас такое поведение кажется чем-то инопланетным. Но мы точно знаем, что были такими. Да и в игровом кино жизнь фиксируется. На кинофестивале «Одна шестая», президентом которого я являюсь, мы сделали программу, посвященную 20-летию дебютов. Она меня ошарашила тем, какой шаг сделала страна за 20 лет. Нам кажется, что ничего не происходит. Но когда снимаешь реальность, а спустя годы сравниваешь ее с окружающей действительностью, разница наглядна. Это терапевтическое зрелище.

— Над чем сейчас работаете?

— Ждем выхода к зрителю фильма «Сломя голову». Готовлюсь к съемкам ленты по последнему сценарию Юрия Арабова «Мохсоголлох». Продолжаю работу над документальной картиной про группу «Звери».

ДОСЬЕ

Евгений Григорьев родился 17 марта 1979 года в деревне Кошуки, Свердловская область. Кинорежиссер документалист, режиссер театра, сценарист, продюсер. Окончил факультет журналистики УрГУ. Затем ВГИК, кафедру режиссуры, мастерскую научного фильма В. А. Манна. В 2012-2016 годах был президентом Гильдии неигрового кино и телевидения России. Член правления Союза кинематографистов России. Директор по развитию Свердловской киностудии.