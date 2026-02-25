Почему никто не занял место Балабанова в российском кино

Сегодня «свято место» Алексея Балабанова в российском кинематографе до сих пор пусто, потому что появилось много «красных линий», и все боятся снимать так, как это делал он. Об этом НСН рассказал кинокритик Александр Шпагин.

Российский режиссер Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года. Появился даже особый термин – «балабановщина», ставший синонимом мрачного реализма, безысходности и описывающий уникальный стиль режиссера. Согласно результатам опроса онлайн-кинотеатра «КИОН» с платформой «Синхронизация», которые есть в распоряжении НСН, 68,3% респондентов хорошо знакомы с кинематографической эстетикой, в которой творил Балабанов. Шпагин раскрыл, что сегодня вкладывается в понятие «балабановщина» и можно ли выделить его как отдельное направление в российском кино.

«Я довольно редко сталкивался с термином «балабановщина». Это такой негативно жесткий взгляд на окружающую действительность, слишком безыллюзорный, нарушающий все привычные нарративы, и это бесит. Это было вот так. В последнее время вообще возник культ Балабанова, теперь это взрывает мозг и заставляет вечно задумываться, вносит новые смыслы в реальность. Появляется все больше блогов, каналов, посвященных ему. «Балабановщина» - это индивидуальный почерк именно этого режиссера. Его «свято место» пусто до сих пор. Но я прекрасно понимаю, что сегодня столь безыллюзорный взгляд на реальность вызывает раздражение и опаску. Все острое, вылезающее из привычных норм, вычеркивается, а Балабанов только на этом все и строил. Так что «балабановщина» - это, скорее, индивидуальный образ. Я был бы счастлив, если бы такой термин возник, с суффиксом "изм", но все боятся, кругом красные линии», - рассказал он.

Также собеседник НСН объяснил, почему культовые картины режиссера остаются актуальными до сих пор.

«Балабанов – это наш Шекспир, это самый парадоксальный режиссер. Как ни странно, его фильмы дико актуальны сегодня, к ним все время возвращаются. Первый «Брат» стал гораздо актуальнее сейчас, чем когда он вышел. В свое время он прошел незаметно, пока не вышла вторая часть и не сделала оба фильма безумно популярными. Это редчайший случай в кинематографе. Конечно, они сейчас популярны, потому что это парадоксально точный взгляд на русскую ментальность. Более того, это всегда очень интересно снято – это бессюжетное пространство, которое как бы играется в сюжет, то есть сюжет там пересказать очень сложно, в этом отличие от культовых американских фильмов», - подытожил он.

