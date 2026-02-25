Объем ИИ-контента в российском сериале впервые превысит час

В новом российском сериале «Красная Шамбала» объем контента, созданного с помощью генеративных технологий, впервые превысит 70 минут. Об этом рассказала гендиректор «ON Медиа» Софья Митрофанова.

«Важно найти баланс между технической и художественной составляющей производства каждого фильма. Мы рассматриваем искусственный интеллект как помощника, который способен автоматизировать множество рутинных процессов. В работе над “Красной Шамбалой” ИИ открыл возможность реализовывать масштабный замысел, создавая несуществующие ретрофутуристические миры. Ещё недавно в российской киноиндустрии объём использования ИИ-генерации изображений не превышал 5–7 минут экранного времени, а в новом сериале генеративный контент занимает на порядок больше - около 70 минут. Это действительно прорыв для отрасли», — сказала Митрофанова НСН.

