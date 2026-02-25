Раскрыт рекордный бюджет хоррора «Крик 7»

Издание Deadline раскрыло бюджет предстоящего фильма ужасов «Крик 7». Затраты на производство картины, без учёта маркетинга, составили около $ 45 млн.

Таким образом, продолжение стало самым дорогим в истории серии. До этого рекорд принадлежал третьей и четвёртой частям — бюджет каждой из них составил $ 40 млн. Несмотря на выросшие затраты, в СМИ прогнозируют успешный старт для предстоящего хоррора в $ 60 млн по всему миру.

Премьера фильма «Крик 7» состоится уже 27 февраля. В ленте вернётся героиня оригинальных частей, Сидни Прескотт, которая столкнётся с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию. Ранее картина должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»)