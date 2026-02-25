В российском сериале впервые масштабно используют созданный ИИ контент

Объем контента, созданного с помощью технологий искусственного интеллекта, в российском сериале «Красная Шамбала» впервые в отечественной киноиндустрии превысит 70 минут экранного времени. Об этом рассказала глава медиахолдинга ON Медиа Софья Митрофанова в ходе торжественного открытия новых съемочных павильонов на Киностудии имени М. Горького.

«До сих пор в отечественной практике объем генерации изображений с помощью ИИ в кино не превышал 5–7 минут. В нашем проекте генеративный контент составляет порядка 70 минут экранного времени. Это прорыв для российской киноиндустрии», — заявила Митрофанова.

Она также отметила, что для производства сериала арендованы три павильона общей площадью почти 6 тыс. квадратных метров, что является крупнейшим подобным заказом в отрасли на сегодняшний день.

Сообщается, что мероприятие посетили мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Во время экскурсии Митрофанова продемонстрировала гостям процесс работы над сериалом, который создается кинокомпанией «Мирфильм» совместно с ON Медиа при поддержке Института развития интернета.

В медиахолдинге добавили, что сериал перенесет зрителей в ретрофутуристичную Москву сразу нескольких исторических эпох — 1930-х, 1960-х и 1990-х годов, а также в наши дни.