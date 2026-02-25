Опубликованы первые отзывы кинокритиков на «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом

«Космический шедевр». Первые критики хвалят «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом
20 марта состоится премьера фильма «Проект «Конец света» — новой фантастической картины с Райаном Гослингом («Барби») в главной роли. Лента расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.
Некоторые критики уже посмотрели фильм и опубликовали первые отзывы. Картину хвалят за интересное сочетание драмы, комедии и научной фантастики. Обозреватели особенно отмечают актёрскую игру Райана Гослинга — пишут, что благодаря его таланту лента становится насыщенной.
Что пишут критики в первых отзывах на фильм «Проект «Конец света»
Космическая одиссея Фила Лорда и Кристофера Миллера, которую обязательно нужно посмотреть. Фильм станет первым великим блокбастером 2026 года. Потрясающая операторская работа Грега Фрейзера устремляется к звёздам, а блестящая игра Райана Гослинга — это нечто.
Не совсем стремительный сценарий со слишком большим количеством концовок и одним ключевым сюжетным поворотом, не может подавить грандиозное обаяние Райана Гослинга.
«Проект «Конец света» — это эпическое кинематографическое достижение. Филу Лорду и Крису Миллеру каким-то образом удаётся снова поднять планку, создав не только свой самый амбициозный фильм на сегодняшний день, но, пожалуй, и самый совершенный.
Удачное и изысканное сочетание юмора, научной фантастики, драмы и саспенса. Райан Гослинг — блистательная звезда этой трогательной истории о взаимосвязи и преодолении трудностей, а Сандра Хюллер — нежное сердце этого прекрасного фильма.