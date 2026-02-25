Опубликованы первые отзывы кинокритиков на «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом

20 марта состоится премьера фильма «Проект «Конец света» — новой фантастической картины с Райаном Гослингом («Барби») в главной роли. Лента расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Некоторые критики уже посмотрели фильм и опубликовали первые отзывы. Картину хвалят за интересное сочетание драмы, комедии и научной фантастики. Обозреватели особенно отмечают актёрскую игру Райана Гослинга — пишут, что благодаря его таланту лента становится насыщенной.

Что пишут критики в первых отзывах на фильм «Проект «Конец света»

Космическая одиссея Фила Лорда и Кристофера Миллера, которую обязательно нужно посмотреть. Фильм станет первым великим блокбастером 2026 года. Потрясающая операторская работа Грега Фрейзера устремляется к звёздам, а блестящая игра Райана Гослинга — это нечто.

Последняя работа Лорда и Миллера доводит дружеские отношения в духе «Короткого замыкания» до истерического предела, одновременно представляя захватывающую космическую эпопею, которая выводит на первый план истинную человечность. Без потрясающих визуальных эффектов также не обошлось.

Не совсем стремительный сценарий со слишком большим количеством концовок и одним ключевым сюжетным поворотом, не может подавить грандиозное обаяние Райана Гослинга.

«Проект «Конец света» — это эпическое кинематографическое достижение. Филу Лорду и Крису Миллеру каким-то образом удаётся снова поднять планку, создав не только свой самый амбициозный фильм на сегодняшний день, но, пожалуй, и самый совершенный.