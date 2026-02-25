Представлен трейлер семейной комедии «Новая теща»

Кинокомпании ТЕМП, Berg Sound («Берг Саунд») представили основной трейлер и кадры популярной кинофраншизы «Тёща». Продолжение семейного кинохита «Новая тёща» выйдет в российский прокат 5 марта. Дистрибьютором выступает «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»).

© Матч ТВ

Сюжет картины разворачивается спустя шесть лет после событий первого фильма. Герой Гарика Харламова — Виктор Суслов — снова оказывается в водовороте семейных страстей: теперь под каблуком новой тёщи, с ее единоличными правилами и строгими порядками в доме. Без того непростой быт нарушает внезапный приезд брата-близнеца Виктора — Тохи. Домашняя «идиллия» трещит по швам, когда — не без участия тёщи — вновь разгорается былая вражда двух братьев. И семейный переворот кажется тем более неизбежным с появлением на пороге дома сотрудников ФСИН, разыскивающих Тоху.

Главный герой семейной киновселенной, актер Гарик Харламов, возвращается в проект в необычном для себя амплуа: он исполнит сразу несколько ролей — привычного всем зятя из первой части, Виктора Суслова, а также его брата-близнеца — Тоху. Харламов также выступает креативным продюсером и соавтором сценария «Новой тёщи».

Гарик Харламов встретился на киноплощадке со своей супругой Катериной Ковальчук, которая примерила на себя образ экранной жены его героя, Ольги Сусловой.

««Новая тёща» — это не просто еще одна глава в нашей киновселенной, это совершенно самостоятельная история, которая расширяет масштаб, добавляет драйва, юмора и затрагивает важные жизненные ценности. Все это стало возможным благодаря невероятно талантливой команде актеров, с которыми мне наконец-то посчастливилось оказаться в одном кадре. Для меня этот проект особенный: я не только исполняю сразу несколько ролей, но и выступаю креативным продюсером и соавтором сценария. Надеюсь, что новая глава понравится зрителям, оставит впечатления и подарит эмоции», — рассказывает Гарик Харламов.

Почетная роль главной кинотёщи страны, Галины Михайловны, досталась народной артистке Российской Федерации — Марии Ароновой.

«Это было поистине прелестное актерское хулиганство, в котором каждый из нас принял участие. По сути оно превратилось в гимн любви — и, пожалуй, стало доказательством того, что не имеет значения, кто в какой сфере трудится. Главное — то, как мы относимся к своему делу. Именно любовь к делу стала нашей общей нитью, объединившей всех. И я верю: именно она позволит достичь достойного результата. Признаю, я испытываю сильное волнение. Пока мне трудно оценить, что именно у нас вышло, но я искренне надеюсь, что наш труд подарит зрителям радость», — комментирует актриса Мария Аронова.

Еще одним сюрпризом для зрителей станет появление в необычном образе популярного актера Сергея Бурунова, исполнившего роль нового тестя, Бориса Ивановича.

«Знаете, что я больше всего люблю в кино? Когда за веселой обложкой скрывается что‑то настоящее: темы человечности, доброты, семьи. И вот «Новая тёща» как раз из таких фильмов! Сюжет приятно удивил: оригинальный, цельный — в нем органично переплелись веселые шутки, душевные моменты и атмосфера семейного чуда. Я думаю, что те перевертыши, которые вы увидите в нашем фильме, очень сильно вас удивят. Здесь нет надуманных сцен или натянутых ситуаций — все вырастает из живых характеров и узнаваемых жизненных обстоятельств. Юмор в фильме смелый, но не боится острых тем и всегда остается человечным», — комментирует Сергей Бурунов.

Также в съемках «Новой тёщи» приняли участие актеры: Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец, Алексей Розин, Николай Шрайбер и другие.

Продюсерами семейной комедии выступили Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Евгений Мишиев, Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Марина Разумова и Аркадий Водахов.

Продолжение киновселенной «Тёщи» выйдет за рамки больших экранов. Новая семья под предводительством главного героя Виктора Суслова создала телеграм-канал «На те же грабли» — t.me/te_grabli, где актеры в реальном времени не только с юмором рассказывают о своём непростом быте, но делятся лайфхаками по укреплению родственных отношений.