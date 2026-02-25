Депутат назвал логичным усиление контроля за кинопрокатом в РФ

Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской облдумы, руководитель движения «Россия православная» Михаил Иванов высказался в поддержку усиления контроля над кинопрокатом в России, комментируя грядущие с 1 марта ограничения на показ фильмов, нарушающих традиционные российские ценности.

© Вечерняя Москва

Иванов подчеркнул, что расширение контроля необходимо для защиты национальной духовной основы, отметив, что крупные площадки несут большую ответственность за формирование массовой культуры.

Что касается мелких площадок, они тоже подпадают под общие нормы о запрете распространения противоправной информации, но механизмы контроля там, очевидно, будут иными — по жалобам и заявлениям, — заявил депутат.

По его мнению, принятие решений о допуске фильма к прокату или удалении контента должно происходить коллегиально. Для этого предлагается создать специальную комиссию, включающую представителей Минкультуры, религиозных организаций, кинематографистов, педагогов и психологов. Их заключения станут основой для выдачи или отзыва прокатных удостоверений.

Говоря о взаимодействии России и Белоруссии в рамках Союзного государства, Иванов подчеркнул, что целесообразна разработка общих критериев оценки фильмов, чтобы избежать конфликтов и несогласованности.

Поддерживая введение жестких стандартов, Иванов напомнил, что аналогичные меры существуют в большинстве стран мира, защищающих свой культурный суверенитет. Он предложил вводить стимулы для бизнеса, выпускающего позитивный контент, соответствующий государственным целям и ценностям, например, налоговые льготы или государственные гранты, сообщает Regions.

Культуролог и лидер общественной организации «Русская инициатива» Юлия Серебрянская ранее оценила нововведение Минкульта по ограничению кинопроката.

Представители стримингового сервиса «Кинопоиск» заявили, что принятие закона о необходимости прокатного удостоверения для показа фильмов в онлайн-кинотеатрах приведет к тому, что сам процесс получения разрешения растянется на несколько лет.