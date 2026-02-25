Появились новые подробности сериала «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой

Музыкальный сериал "Двойная жизнь Ми", который в соцсетях уже сравнивают с культовой "Ханной Монтаной" - в разгаре съемочного периода. Накануне в Минске начался основной блок съемок проекта, пилотная серия которого была снята осенью прошлого года. Сегодня стали известны новые подробности сериала.

Роли исполнят блогер-миллионник Милана Хаметова (франшиза "Не одна дома"), Давид Манукян (Дава, он же - один из продюсеров сериала), Софья Каштанова, Анна Уколова, Андрей Пынзару, Роман Курцын и другие. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре "Иви".

По сюжету шестнадцатилетняя Мила (Милана Хаметова) скрывает от всех, что она - популярная певица Ми. Балансируя между школой, блогом и личной жизнью, она пытается сохранить секрет и при этом помочь отцу-директору (Давид Манукян), у которого назревает роман с ее главным врагом - чиновницей Анжелой (Софья Каштанова).

"Действительно с нетерпением ждала возобновления съемочного периода сериала, потому что в нем я могу лучше раскрыть свое альтер эго Ми и показать зрителям и слушателям себя с необычных ракурсов. Не хочу спойлерить, но в сериале есть моменты, которые перекликаются с моей реальной жизнью, - самые внимательные смогут это заметить. Делаем с командой много музыки, которую в скором времени споет Ми, готовим концерты и много всего другого. Так что ждите не только на экранах, но и в реальной жизни", - рассказала Милана Хаметова.

"Когда осенью вышли новости о сравнении нашего проекта с культовым сериалом "Ханна Монтана", несомненно, это польстило. Изначально идеи сериала и альтер эго Миланы родились из огромной любви к этому проекту, но хочу обратить внимание, что в сериале мы делаем упор на нашу аудиторию, напоминаем о близких нам ценностях и прививаем желание молодому поколению заниматься творчеством и любить музыку, нашу музыку", - рассказал Давид Манукян.

