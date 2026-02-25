Мистический сериал «Городок» обзавелся датой выхода

Стриминговый сервис Netflix раскрыл дату выхода сериала «Городок». Премьера мистической ленты состоится 21 мая. Авторы также представили первые кадры проекта.

Сюжет повествует о доме пенсионеров в Нью-Мексико. В этом месте начинают происходить паранормальные события, с которыми предстоит разобраться группе неординарных героев.

Главные роли исполнили Билл Пуллман («День независимости»), Альфред Молина («Человек-паук 2»), Джина Дэвис («Тельма и Луиза»), Элфри Вудард («Планета Ка-Пэкс») и другие актёры. Исполнительными продюсерами картины выступают Мэтт и Росс Дафферы — создатели знаменитого сериала «Очень странные дела».