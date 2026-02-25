В Сети выйдет сериал о художницах «Амазонки русского авангарда»

Четырехсерийный документальный фильм "Амазонки русского авангарда" готовится для онлайн-кинотеатра. Он расскажет о жизни и творческом пути четырех художниц-авангардисток - Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Ольги Розановой и Надежды Удальцовой. Сериал создается при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Художественным руководителем стал Андрей Сарабьянов, кандидат искусствоведения, исследователь русского авангарда с мировым именем. Съемки уже завершены. Режиссер Георгий Аваньян. Партнером проекта стал Центр современного искусства Винзавод.

© Кадр из сериала

Каждая серия посвящена одной героине. Для усиления драматургии была выбрана дневниково-повествовательная форма с закадровым голосом от первого лица. Героини словно сами рассказывают историю своей жизни.

Андрей Сарабьянов, искусствовед, исследователь русского авангарда, автор-составитель "Энциклопедии русского авангарда", художественный руководитель проекта, рассказывает:

"Их стали называть "амазонками" лишь в начале 1930-х - после того как Бенедикт Лившиц в своих воспоминаниях сравнил их с легендарными воительницами. Но на мой взгляд, это метафора не совсем точная: в жизни они были тихими, скромными, очень нежными женщинами. При этом их судьбы невозможно отделить от их искусства и сложной исторической эпохи, в которой они жили и творили, служили новому искусству, не думая о материальном. Их авангард - это создание новых миров. Они изменили ход не только русского, но и мирового искусства, а русский авангард, в том числе благодаря их творчеству и таланту, стал знаменит на весь мир".

Ситора Алиева, известный кинематографист, член Европейской киноакадемии, в этом сериале выступает в качестве продюсера.

"Мысль о том, что хорошо бы сделать такой вот проект, первый раз возникла у меня в результате частной беседы с нашим прославленным искусствоведом, одним из лучших знатоков русского авангарда Андреем Сарабьяновым. Но то было 30 лет назад. Почему же мы вернулись к этому сегодня? За последние годы интерес к русскому авангарду вообще и к его женской части, его "амазонкам" вновь вырос - причем как у нас, так и за рубежом. Мне повезло: я смогла лично это прочувствовать - побывав, например, на выставке "Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина" в парижском музее Fondation Louis Vuitton. Меня поразило тогда, какой интерес вызвали там и творения, и судьбы именно наших русских художниц-авангардисток. Или вот, посмотрите, с каким резонансом не так давно прошла выставка "Люба. Любочка, Любовь Сергеевна Попова" в Еврейском музее и центре толерантности! Словом, именно сейчас я окончательно поняла, что такой проект, как наш, будет сегодня и необходим, и востребован. Уникальные творческие решения наших "амазонок русского авангарда" - с одной стороны; живое и трогательное повествование об их непростых судьбах - с другой. Интересно, ведь правда же?" - говорит она.

Создатели проекта стремились к максимальной точности в передаче фактов, интонаций и реальных взаимоотношений, поэтому большое внимание в проекте было уделено работе с письмами, архивными документами, сохранившимся воспоминаниям современников и другим историческим источникам. При этом повествование не строится по строгой хронологии.

Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре START.