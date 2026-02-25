Вышел тизер хоррора «Подростковый секс и смерть в лагере "Миазма"»

Компания MUBI представила тизер фильма ужасов «Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма». Лента выйдет в мировом прокате 7 августа.

Сюжет повествует о молодой девушке, которой необходимо снять новый фильм в культовой хоррор-серии. Она ищет актрису, исполнявшую роль в оригинале. После долгожданной встречи вокруг начинают умирать люди.

Главную роль исполнила звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон. В фильме также снялись Патрик Фишлер («Малхолланд Драйв»), Ханна Айнбиндер («Хитрости»), Хантер Диллон («Дэдпул 2») и другие актёры. Режиссёром выступила Джейн Шёнбрун — автор драмы «Я видел свечение телевизора».