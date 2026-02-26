Появилось расписание выхода эпизодов детективного сериала «На льду»

Расписание выхода детективного сериала «На льду»
Уже 6 марта стартует сериал «На льду». Шоу расскажет историю известной фигуристки Ксении, которая возвращается в родной город, чтобы выяснить правду о гибели своего партнёра по фигурному катанию — трагедии 10-летней давности. Став детским тренером в той же спортивной школе, она быстро понимает, что за блеском «элитного спорта» по-прежнему скрываются молчание, давление и страх.
В первый сезон войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 1 мая.
Эпизод Дата выход
- 1-я серия 6 марта
- 2-я серия 13 марта
- 3-я серия 20 марта
- 4-я серия 27 марта
- 5-я серия 3 апреля
- 6-я серия 10 апреля
- 7-я серия 17 апреля
- 8-я серия 24 апреля
- 9-я серия 1 мая