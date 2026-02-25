Куртку Шварценеггера из «Терминатора» продадут на аукционе

Куртку американского актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор» продадут на аукционе Propstore в Лос-Анджелесе за миллионы рублей. Информацию приводит агентство Reuters.

Отмечается, что на торгах будет представлено 1550 предметов кино- и телереквизита, которые, по оценкам аукционного дома, могут принести около девяти миллионов долларов (695 миллионов рублей).

Среди них — культовая куртка упомянутого актера, шлемы из исторической драмы «Гладиатор» и Карта Мародеров из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана». Уточняется, что стоимость последнего предмета оценивают в 40-80 тысяч долларов (три-шесть миллионов рублей).

Одним из самых дорогих экспонатов станет голова дроида C-3PO из фильма «Звездные войны: Империя наносит ответный удар». За нее коллекционеру предстоит отдать 350–700 тысяч долларов (26–53 миллионов рублей).

Помимо этого, к покупке предложат гарпунное ружье из фильма «Челюсти», а также оружие, использованное героями Квинтом и Хупером, которое будет стоить 250–500 тысяч долларов (20-40 миллионов рублей). Кроме того, удочку Квинта представят за 75–150 тысяч долларов (6-12 миллионов рублей).

«Фрагменты из фильма «Челюсти» встречаются крайне редко. Поэтому это прекрасная возможность для поклонников и коллекционеров заполучить что-нибудь ценное. Карта Мародеров — один из самых любимых реквизитов всей франшизы. Она полностью сделана вручную. Она очень сложная... открывается, имеет множество откидных частей... Поэтому на ее создание ушло бы очень много времени, и таких экземпляров очень мало», – Ибрагим Фарадж, менеджер по приему товаров на комиссию в компании Propstore

