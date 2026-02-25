«Зверополис 2» стал самым кассовым фильмом 2025 года в США

Мультфильм «Зверополис 2» продолжает достигать новых рекордов. Сборы анимационной картины в США уже составили $ 424,2 млн почти за три месяца проката.

Лента стала самым кассовым фильмом 2025 года в американских кинотеатрах, обогнав «Minecraft в кино» ($ 424 млн). Мировые сборы «Зверополиса 2» достигли $ 1,85 млрд. Таким образом, картина остаётся девятым самым кассовым фильмом в истории.

«Зверополис 2» повествует о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз герои выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.