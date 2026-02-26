Оргии в полях и вуайеристы в хрущевках: чем потрясет «История русского секса»

Чем гаски отличаются от скаканий? Почему императрицы полюбили вечеринки с переодеваниями? Как Россия XX века стала самой раскрепощенной страной Старого Света? Что такое «синдром Лолиты» и как он мог упечь за решетку простых любителей литературы? Эти и многие другие вопросы поднимает новый документальный сериал Okko «История русского секса», премьера которого запланирована на 26 февраля. Чем он потрясает даже осведомленного зрителя, рассказывает материал «Ленты.ру».

Оригинальное название: «История русского секса».

Годы производства: 2026.

Страна: Россия.

Жанр: документальный, анимация.

Возрастное ограничение: 18+.

Количество серий: 4.

Длительность серии: 15-20 минут.

Режиссер: Андрей Маяцкий.

Сценаристы: Михаил Рольник, Тихон Шаров.

Секс — это близость, и секс — это даль, утверждала группа «Кровосток». В СССР его, как принято говорить, не было (хотя эта крылатая фраза — вырванная из контекста оговорка о сексе за деньги, который в Советском Союзе как раз-таки присутствовал), а как обстояли дела до революции? Языческие славянские народы относились к нагому телу и к соитию проще. Взять, к примеру, ритуал под названием луговина: в засуху крестьяне выходили в поле и окропляли его своим семенем ради дождя и урожая. Ритуал нередко заканчивался всеобщей оргией. О сохранении девственности до брака и речи не было, а у некоторых племен вообще понятия замужества не существовало. А там, где брак был, у жениха накануне свадьбы проходил аналог мальчишника, известный как скакания, который тоже имел все шансы закончиться всеобщей усладой.

Скакания, таким образом, мало чем отличались от гасок, разве что последние не были привязаны к брачным церемониям

Впрочем, к дошедшим до нас описаниям языческих забав следует относиться с долей скепсиса, предупреждает доктор исторических наук Вадим Долгов — все сведения о них в письменных источниках беспощадно приукрашивались христианскими историками. Сама же православная церковь зарегулировала половую жизнь до невозможности — начиная от позы, в которой может происходить соитие, заканчивая временем для секса. Дней на это занятие, исключая посты и праздники, оставалось всего несколько десятков в году.

Устои удавалось расшатывать с большими потрясениями — например, после петровских реформ и с наступлением индустриализации. Но в целом положение не менялось: пока простолюдинам запрещали все подряд, аристократы пользовались абсолютной вседозволенностью. Прогрессивные реформы в области семьи провела молодая советская власть — брак стал светским, добровольным, а развестись стало гораздо легче, отмечает доктор философских наук Игорь Чубаров.

Участие видных экспертов — главный козырь «Истории русского секса»

Без него документальный сериал рисковал бы окунуться в зону пошлых сказок и кочующих из века в век инсинуаций. Факты о физической близости среди древних славян, подданных Российской империи, граждан СССР и, наконец, современных россиян здесь представляет целый ансамбль знатоков — от автора канала «История. Интересно!» Натальи Серегиной до основателя коммуникационного агентства Media D Алексея Денисова. Сериал состоит из четырех эпизодов, охватывающих разные эпохи от древнерусской до постсоветской. Помимо глубокого анализа сексуальных нравов разных поколений документальный проект дает, к тому же, важную для контекста общую историческую справку.

Укрепление вертикали власти Петром I ведет к окончательному закрепощению крестьян, что, в свою очередь, заканчивается гаремами в поместьях. Восхождение на русский престол просвещенных европеек приводит к раскручиванию гаек и возникновению вечеринок с переодеваниями. А расцвет феминизма и революция — к улучшению положения (большую часть истории — совершенно плачевного) женщины в семье. А позже «недостойные» советского гражданина утехи, в которые пускалась номенклатура, нередко становились формальным поводом для расправ в рамках внутриполитической грызни. «История русского секса» подводит зрителя к неутешительной мысли — табуированность заглавной темы на протяжении всей российской истории регулярно выступала инструментом политической борьбы.

Не становится исключением и современная эпоха

Порнография и проституция, эротические романы и секс-пресса — обо всех этих вещах, без которых немыслимы лихие 1990-е, тоже рассказывает «История русского секса». И все это — с помощью уморительной анимации. Герои разных эпох здесь состязаются друг с другом в изобретательности того, как иносказательно изобразить соитие.

Очевидно, что команда проекта во главе с режиссером Андреем Маяцким, сценаристами Михаилом Рольником и Тихоном Шаровым, а также продюсерами Владимиром Тодоровым, Гавриилом Гордеевым, Сергеем Шишкиным и Светланой Сониной проделала большую исследовательскую работу, чтобы представить историю русской физической близости во всем ее великолепии, без купюр и прикрас. Что в нынешних реалиях, когда любая животрепещущая тема, кажется, снова зарегулирована донельзя, выглядит просто невероятной роскошью.

Премьера сериала «История русского секса» запланирована в онлайн-кинотеатре Okko 26 февраля.