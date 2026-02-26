Режиссер «Золотого дна» рассказал о ключевом вызове при создании сериала

Сериал "Золотое дно" зрителям понравился настолько, что, как только вышли все серии второго сезона в онлайн-кинотеатрах Иви и START, сразу же объявили о грядущих съемках третьего. Причем выйдет он уже в конце этого года. Одновременно с этим стало известно, что третий сезон станет финальным.

Поклонники сериала снова увидят таких актеров, как Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов и других. А новых героев сыграли Андрей Мерзликин, Мария Андреева и Ульяна Пылаева. Из синопсиса третьего сезона уже известно, что персонаж Гуськова снова попал в тюрьму.

Корреспондент "РГ" побывал на съемочной площадке третьего сезона сериала.

"С каждым сезоном мы должны совершенствоваться. Здесь, конечно, есть субъективные критерии, которые каждым могут устанавливаться по-разному, а есть объективные - такие, например, как качество изображения, уровень актерской игры. Но ключевой вызов именно в том, как сказал верно Алексей Геннадьевич Гуськов, чтобы не "замылить" историю, а продержать ее на высокой драматической ноте на протяжении всех трех сезонов", - ответил режиссер Илья Ермолов на вопрос "РГ" о главном вызове при создании "Золотого дна".

По его словам, это задача крайне непростая и во многих сериалах выполнить ее не получается.

"Но именно на этом запале, при котором всегда остается в голове мысль, что нужно каждый раз начинать с нуля, а не почивать на лаврах успеха предыдущих сезонов, мы и движемся вперед", - подчеркнул режиссер.

С технической точки зрения сериал действительно производит хорошее впечатление. Об этом довольно красноречиво говорит реакция зрителей на "дубайские" сцены, хотя они не снимались в ОАЭ. Как рассказал Илья Ермолов, их съемки проходили частично в Стамбуле и на юге России.

"А когда мне на премьере подошли и сказали, что Дубай в сериале получился на высоте, я понял, что мы сделали свое дело качественно", - отметил режиссер "Золотого дна".

Актер Алексей Гуськов рассказал о максиме, которая применима к его герою: "Это фраза, которую сформулировал Ницше: "Все, что не убивает, делает нас сильнее".

"Русская психологическая школа утверждает, что в каждом человеке уже есть все. А дальше уже я как актер включаю систему отбора, при которой то, что прикладываю к персонажу, подсвечиваю и подчеркиваю, а то, что переживаю лично я, наоборот, прячу. Именно по этой системе отбора и складываются характеры", - ответил Гуськов на вопрос, откуда черпает силы, чтобы следовать этому принципу.

Кадр из сериала "Золотое дно"

Актер рассказал и о поколенческом разрыве, который влияет на взаимоотношения персонажей в рамках сериала: "Я из того поколения, когда люди разговаривали друг с другом, а не с аватарами. Сейчас же все пытаются скрыться за масками, решить проблемы опосредованно, не принимая в них прямого участия. На самом деле можно просто сесть и поговорить лицом к лицу. Градов-старший именно из той системы координат, где так и принято - разговаривать прямо. На этих ценностях он и пытался построить компанию. Чем все это закончится в третьем сезоне - вы скоро узнаете".

Актер Павел Попов, исполняющий роль Дмитрия Градова, уже неоднократно говорил о некоем "перевертыше", который случится в третьем сезоне и погрузит героев в нетипичные для них обстоятельства.

Кадр из сериала "Золотое дно"

"Если в первом сезоне Дима был более безбашенным, во втором безуспешно, но пытался сдерживать свой пыл, то в третьем будет представлять собой некий синтез предыдущих двух версий", - рассказал он о своем персонаже.

На вопрос о том, кто из персонажей мировой культуры стал прототипом Димы Градова, актер ответил, что прежде всего опирался на героя Тома Харди из четырехсерийной драмы "Прикуп":

"Этот сериал про парня, который вышел из тюрьмы и стал вести криминальные дела. Мне показалось, что пластика и энергия героя Харди подходит Диме Градову".

Актер Сергей Гузеев, исполняющий роль Федора - водителя Градова-старшего намекнул, что его герой переживет в третьем сезоне "крайне непростые времена". Очевидно, что роль Федора в сериале станет еще более весомой, чем это было во втором сезоне.

Кадр из сериала "Золотое дно"

Есть нечто общее, в чем сходились все спикеры. История семьи Градовых - это трагедия мира больших денег, развращающих людей и подталкивающих их к ужасающим поступкам. В этой связи перед создателями проекта неспроста ставится задача подвести сериал к ценностям, которые им близки. И ключевая из них: семья превыше всего. О ней создатели сериала и говорят. Каким образом этот принцип раскроется в финальном сезоне - пока остается только гадать.