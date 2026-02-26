Стала известна дата выхода сериала о брачной авантюре «Гордость»

Романтическая комедия "Гордость" - первая премьера весны в онлайн-кинотеатре Wink. Сериал выйдет 5 марта. Сегодня вышли тизер-трейлер, постер и новые фотографии сериала, снятого при поддержке Института развития интернета.

© Российская Газета

По сюжету главная героиня Алана - талантливый повар-стажер в столичном ресторане. Девушка сталкивается с требованием отца вернуться домой в Осетию и выйти замуж. Она придумывает план: привезти "неудачного жениха" из Москвы на родину, чтобы отец его отверг. Случайным кандидатом становится Макс - бармен-мечтатель, оставшийся без жилья после ссоры с родителями. Он соглашается участвовать в брачной авантюре, даже не подозревая о последствиях.

Режиссером проекта стал Сергей Арутюнян, а главные роли в сериале исполнили: Алана Чочиева и Алексей Онежен, Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати, Данил Григорьев и другие.

Генеральный продюсер Сергей Бондарчук рассказывает:

"Это не просто "история про пару", а универсальный сюжет о возвращении к корням, диалоге с семьей и о том, как трудно порой услышать свое сердце, когда на тебя давят извне. Нам было важно показать, что традиции - не оковы, а опора, и что любовь способна примирить казалось бы неразрешимые противоречия, что особенно актуально в Год единства народов России".

Режиссер-постановщик Сергей Арутюнян подчеркивает:

"Осетия, да и Кавказ в целом - не самое частое место действия в кино, тем более в контексте романтической комедии. Мне кажется, что у нас получилось в этих невероятно красивых местах рассказать довольно камерную историю любви, взросления и поколенческого конфликта. Ну и самое ценное, что это не стало историей лишь про специфику конкретного региона. Эмоции, чувства, радости и обиды - они универсальны вне зависимости от культуры, языка, возраста и географии".

Роль повара-стажера исполняет Алана Чочиева:

"Мою героиню зовут так же, как и меня, Алана. Честно говоря, когда я увидела это имя в сценарии, у меня внутри что-то щелкнуло: я сразу поняла, что это моя история и мне просто необходимо получить эту роль. Нас с героиней роднит очень многое. Например, ее профессия - повар, а мое первое образование - инженер-технолог ресторанного бизнеса. Четыре года я изучала все, что связано с кухней - от технологических карт до проектирования ресторанов. Это позволило мне во время съемок чувствовать себя на кухне органично и уверенно. Думаю, зрителей больше всего удивит и то, как моя героиня умеет отстаивать личные границы и следовать за мечтой, несмотря ни на что. Ну и куда же без любви! Все мы любим романтические истории, и здесь они будут очень яркими".

Роль "неудачного жениха" Максима исполнил Алексей Онежен, а его родителей сыграли Александр Робак и Любовь Толкалина.

Съемки сериала проходили в Москве и в самых живописных и аутентичных местах Северной Осетии: в Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале и Владикавказе.