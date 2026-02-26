Начались съемки новой экранизации «Капитанской дочки»

Начались съемки масштабного сериала "Капитанская дочка" - экранизации одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина. Телепремьера запланирована в эфире телеканала "Россия", а ранее сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Кион.

Сериал снят при поддержке Института развития интернета.

Главные роли в картине исполняют Олег Савостюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Фёдор Добронравов и Антон Лапенко. Режиссер - Дима Литвиненко.

Авторы говорят о том, что предлагают современное прочтение классического исторического романа - повести (впервые опубликован Пушкиным в 1836 году в журнале "Современник"), в котором " характеры выведены за рамки приключенческого повествования, психология персонажей приближена к сегодняшнему зрителю, а моральные дилеммы звучат остро и узнаваемо".

Согласно сюжету фильма - по решению отца шестнадцатилетний дворянин Пётр Гринёв (Олег Савостюк) вместо столичной гвардии едет служить в Белогорскую крепость. По дороге во время лютого бурана он встречает незнакомого казака - Емельяна Пугачёва (Евгений Ткачук). Не подозревая, кто это, Гринёв, тронутый жалостью и по простоте сердца, делится с ним своим заячьим тулупом. Прибыв в крепость, Пётр влюбляется в дочь коменданта Машу (Евгения Леонова). Его чувство оказывается взаимным. Однако у Пети есть соперник - Алексей Швабрин (Егор Корешков), подпоручик, разжалованный и сосланный в Белогорскую за дуэль. Из ревности Швабрин всеми силами старается навредить Гринёву. Тем временем Пугачёв объявляет себя императором Петром Третьим, чудом спасшимся от смерти, и собирает разношерстное войско. Восстание Пугачёва стремительно набирает силу, бунтовщики берут одну крепость за другой. Захват Белогорской крепости войском Пугачёва переворачивает судьбы Гринёва и Маши. Впереди выбор - честь или жизнь, горькое взросление и жертвы ради любви.

Олег Савостюк в роли Петра Гринёва

Дмитрий Литвиненко, режиссер-постановщик, рассказывает:

"Материал, который мы снимаем, немного отличается от произведения Александра Сергеевича. Мы даем возможность не только Пете Гринёву существовать в истории, но и другим персонажам: расширена линия Швабрина, много времени уделено Пугачёву. Конечно, Пугачёв у нас такой, каким он был, - человек, который устроил самый большой бунт за всю историю России. Но если в повести он довольно формально существует, как бы через Петю, здесь мы видим его исходную точку, его становление, то, что оставалось за линией главного героя".

Евгений Ткачук, исполнитель роли Емельяна Пугачёва - приоткрывает закулисье работы над своим героем: