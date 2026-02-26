Объявлены номинанты премии «Ника-2026»

$76.4790.32

Юра Борисов и Сергей Безруков: стали известны номинанты премии «Ника»-2026

26 февраля Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов на ежегодную премию «Ника»-2026. В список вошли фильмы, выпущенные в РФ в 2025 году. Сама церемония вручения наград состоится 25 марта.

Лидером по числу номинаций стала лента «Пророк. История Александра Пушкина», с Юрой Борисовым в главной роли. Знаменитый артист также представлен в категории «Лучшая мужская роль», вместе с Сергеем Безруковым («Август») и Константином Хабенским («Здесь был Юра»).

Все номинанты на премию «Ника»-2026

Лучший игровой фильм

  • «Август»;
  • «Ветер»;
  • «Здесь был Юра»;
  • «Лермонтов»;
  • «Пророк. История Александра Пушкина».

Лучшая режиссёрская работа

  • Бакур Бакурадзе («Лермонтов»);
  • Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»);
  • Сергей Члиянц («Ветер»).

Лучшая сценарная работа

  • Юрий Арабов, Евгений Водолазкин («Авиатор»);
  • Бакур Бакурадзе («Лермонтов»);
  • Пётр Луцик, Алексей Саморядов («Ветер»).

Лучшая операторская работа

  • Данила Горюнков («Ветер»);
  • Павел Фоминцев («Лермонтов»);
  • Михаил Хасая («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучшая мужская роль

  • Сергей Безруков («Август»);
  • Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»);
  • Константин Хабенский («Здесь был Юра»).

Лучшая женская роль

  • Дарья Екамасова («Ганди молчал по субботам»);
  • Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки»);
  • Юлия Снигирь («Мой сын»).

Лучшая мужская роль второго плана

  • Даниил Воробьёв («Август»);
  • Сергей Гилёв («Пророк. История Александра Пушкина»);
  • Владимир Машков («В списках не значился»).

Лучшая женская роль второго плана

  • Софья Гершевич («Лермонтов»);
  • Елена Лядова («Чистый лист»);
  • Анна Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучшая работа режиссёра монтажа

  • Илья Лебедев («Август»);
  • Мария Лихачёва («Пророк. История Александра Пушкина»);
  • Александр Пак («Волчок»).

Лучшая музыка к фильму

  • KICK CHILL, Александр Демьянов («Здесь был Юра»);
  • Дмитрий Емельянов («Август»);
  • Райан Оттер («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучшая работа звукорежиссёра

  • FLYSOUND («Авиатор»);
  • Павел Дореули, Павел Стасенко («Август»);
  • Александр Феденёв («Ветер»).

Лучшая работа художника

  • Сергей Агин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»);
  • Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина («Август»);
  • Сергей Зайков, Алексей Падерин («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучшая работа художника по костюмам

Марина Ананьева, Ирина Чепенко («Финист. Первый богатырь»);

Дмитрий Андреев («Лермонтов»);

Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина»);

Екатерина Шапкайц («Екатерина Великая»).

Лучший сериал

  • «Аутсорс»;
  • «Бар «Один звонок»;
  • «Дыши»;
  • «Константинополь»;
  • «Подслушано в Рыбинске»;
  • «Хроники русской революции».

Лучший неигровой фильм

  • «В поисках Андрея Рублева»
  • «К другому берегу. Станиславский в Новом Свете»
  • «Киноязык эпохи: Лев Кулешов»

Лучший анимационный фильм

  • «Булгаковъ»;
  • «На выброс»;
  • «Отель «Онегин».

Открытие года

  • Рауль Гейдаров («День рождения Сидни Люмета»);
  • Сергей Малкин («Здесь был Юра»);
  • Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»).