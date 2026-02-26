Объявлены номинанты премии «Ника-2026»

26 февраля Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов на ежегодную премию «Ника»-2026. В список вошли фильмы, выпущенные в РФ в 2025 году. Сама церемония вручения наград состоится 25 марта.

Лидером по числу номинаций стала лента «Пророк. История Александра Пушкина», с Юрой Борисовым в главной роли. Знаменитый артист также представлен в категории «Лучшая мужская роль», вместе с Сергеем Безруковым («Август») и Константином Хабенским («Здесь был Юра»).

Все номинанты на премию «Ника»-2026

Лучший игровой фильм

«Август»;

«Ветер»;

«Здесь был Юра»;

«Лермонтов»;

«Пророк. История Александра Пушкина».

Лучшая режиссёрская работа

Бакур Бакурадзе («Лермонтов»);

Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»);

Сергей Члиянц («Ветер»).

Лучшая сценарная работа

Юрий Арабов, Евгений Водолазкин («Авиатор»);

Бакур Бакурадзе («Лермонтов»);

Пётр Луцик, Алексей Саморядов («Ветер»).

Лучшая операторская работа

Данила Горюнков («Ветер»);

Павел Фоминцев («Лермонтов»);

Михаил Хасая («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучшая мужская роль

Сергей Безруков («Август»);

Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»);

Константин Хабенский («Здесь был Юра»).

Лучшая женская роль

Дарья Екамасова («Ганди молчал по субботам»);

Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки»);

Юлия Снигирь («Мой сын»).

Лучшая мужская роль второго плана

Даниил Воробьёв («Август»);

Сергей Гилёв («Пророк. История Александра Пушкина»);

Владимир Машков («В списках не значился»).

Лучшая женская роль второго плана

Софья Гершевич («Лермонтов»);

Елена Лядова («Чистый лист»);

Анна Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучшая работа режиссёра монтажа

Илья Лебедев («Август»);

Мария Лихачёва («Пророк. История Александра Пушкина»);

Александр Пак («Волчок»).

Лучшая музыка к фильму

KICK CHILL, Александр Демьянов («Здесь был Юра»);

Дмитрий Емельянов («Август»);

Райан Оттер («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучшая работа звукорежиссёра

FLYSOUND («Авиатор»);

Павел Дореули, Павел Стасенко («Август»);

Александр Феденёв («Ветер»).

Лучшая работа художника

Сергей Агин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»);

Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина («Август»);

Сергей Зайков, Алексей Падерин («Пророк. История Александра Пушкина»).

Лучшая работа художника по костюмам

Марина Ананьева, Ирина Чепенко («Финист. Первый богатырь»);

Дмитрий Андреев («Лермонтов»);

Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина»);

Екатерина Шапкайц («Екатерина Великая»).

Лучший сериал

«Аутсорс»;

«Бар «Один звонок»;

«Дыши»;

«Константинополь»;

«Подслушано в Рыбинске»;

«Хроники русской революции».

Лучший неигровой фильм

«В поисках Андрея Рублева»

«К другому берегу. Станиславский в Новом Свете»

«Киноязык эпохи: Лев Кулешов»

Лучший анимационный фильм

«Булгаковъ»;

«На выброс»;

«Отель «Онегин».

Открытие года