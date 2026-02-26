Объявлены номинанты премии «Ника-2026»

Юра Борисов и Сергей Безруков: стали известны номинанты премии «Ника»-2026
26 февраля Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов на ежегодную премию «Ника»-2026. В список вошли фильмы, выпущенные в РФ в 2025 году. Сама церемония вручения наград состоится 25 марта.
Лидером по числу номинаций стала лента «Пророк. История Александра Пушкина», с Юрой Борисовым в главной роли. Знаменитый артист также представлен в категории «Лучшая мужская роль», вместе с Сергеем Безруковым («Август») и Константином Хабенским («Здесь был Юра»).
Все номинанты на премию «Ника»-2026
Лучший игровой фильм
- «Август»;
- «Ветер»;
- «Здесь был Юра»;
- «Лермонтов»;
- «Пророк. История Александра Пушкина».
Лучшая режиссёрская работа
- Бакур Бакурадзе («Лермонтов»);
- Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»);
- Сергей Члиянц («Ветер»).
Лучшая сценарная работа
- Юрий Арабов, Евгений Водолазкин («Авиатор»);
- Бакур Бакурадзе («Лермонтов»);
- Пётр Луцик, Алексей Саморядов («Ветер»).
Лучшая операторская работа
- Данила Горюнков («Ветер»);
- Павел Фоминцев («Лермонтов»);
- Михаил Хасая («Пророк. История Александра Пушкина»).
Лучшая мужская роль
- Сергей Безруков («Август»);
- Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»);
- Константин Хабенский («Здесь был Юра»).
Лучшая женская роль
- Дарья Екамасова («Ганди молчал по субботам»);
- Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки»);
- Юлия Снигирь («Мой сын»).
Лучшая мужская роль второго плана
- Даниил Воробьёв («Август»);
- Сергей Гилёв («Пророк. История Александра Пушкина»);
- Владимир Машков («В списках не значился»).
Лучшая женская роль второго плана
- Софья Гершевич («Лермонтов»);
- Елена Лядова («Чистый лист»);
- Анна Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина»).
Лучшая работа режиссёра монтажа
- Илья Лебедев («Август»);
- Мария Лихачёва («Пророк. История Александра Пушкина»);
- Александр Пак («Волчок»).
Лучшая музыка к фильму
- KICK CHILL, Александр Демьянов («Здесь был Юра»);
- Дмитрий Емельянов («Август»);
- Райан Оттер («Пророк. История Александра Пушкина»).
Лучшая работа звукорежиссёра
- FLYSOUND («Авиатор»);
- Павел Дореули, Павел Стасенко («Август»);
- Александр Феденёв («Ветер»).
Лучшая работа художника
- Сергей Агин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»);
- Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина («Август»);
- Сергей Зайков, Алексей Падерин («Пророк. История Александра Пушкина»).
Лучшая работа художника по костюмам
Марина Ананьева, Ирина Чепенко («Финист. Первый богатырь»);
Дмитрий Андреев («Лермонтов»);
Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина»);
Екатерина Шапкайц («Екатерина Великая»).
Лучший сериал
- «Аутсорс»;
- «Бар «Один звонок»;
- «Дыши»;
- «Константинополь»;
- «Подслушано в Рыбинске»;
- «Хроники русской революции».
Лучший неигровой фильм
- «В поисках Андрея Рублева»
- «К другому берегу. Станиславский в Новом Свете»
- «Киноязык эпохи: Лев Кулешов»
Лучший анимационный фильм
- «Булгаковъ»;
- «На выброс»;
- «Отель «Онегин».
Открытие года
- Рауль Гейдаров («День рождения Сидни Люмета»);
- Сергей Малкин («Здесь был Юра»);
- Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»).